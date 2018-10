Vi garderer storfavoritten til lunsj

Guli Roy og kusk Ulf Ohlsson er aktuell i dagens V4-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En innholdsrik torsdag venter for vi som liker å spille på trav og galopp. Moroa er i gang kl.12.20, og da skal det dreie seg om en V4-lunsj til Sverige og Hagmyren. Deretter skal vi til Drammen, og her begynner V5-lunsjen kl.13.40. Om kvelden tar vi turen til Bergen, og her begynner V65-1 kl.18.55. Høydepunktet torsdag skjer på Bro Park, og da skal det dreie seg om galopp. Det er nemlig JACKPOT i kveldens V64-omgang, og det ligger hele 961 600 ekstra i sekserpotten. V64-omgangen starter kl.19.30.



Mandag gjorde vi altså rent bord i lunsjen, og vår mellomste bong på Kr.480 satt som et skudd. Her kunne man hente ut meget fine Kr.5 634,- om man hadde tatt rygg. Torsdag er vi på hugget igjen, og nå skal vi til lukene med følgende:



V4-1 : 1 Castle Hall – Avsluttet klart bra etter hinder på veien sist, og den varslet form direkte etter pause. Er egentlig en veldig bra sprinter, og den har vært flere ganger nede på 12-tallet over denne distansen. Blir nå SOLID kuskeplusset med Ulf Ohlsson, og får han bare lure litt bort innledningsvis her, ja, da trenger det ikke å bli veldig enkelt for storfavoritten 7 Don’t Mind Me. Castle Hall skal med på ALT! Disse to hestene skiller seg klart ut innledningsvis.

V4-2 : 2 Demex – Et lite felt, men ikke nødvendigvis helt lettløst. Her er det nemlig veldig jevnt blant de beste, og svært lite skiller dem. Vår ide har fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den er skikkelig pågang. Feilet seg bort fra et trangt spor i volten sist, taper en del, men viser sterke 24/1800m etter galoppen. Var ikke tom på det, og den fikk et pluss i kanten av oss. Feilfritt = da er den HET.

V4-3 : 12 Wutan – Er en 4-åring som man fakta holder ganske høyt hos Stall Reden. Tredje sist gikk den 11 s 800m, og landet på ny banerekord. Var så knallgod mot veldig tøff motstand nest sist, mens den sist ikke var på topp. Er nå BETYDELIG billigere ute, Reden pleier å ha hestene klar etter pause, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro hardt. Bankes FREKT i DD!

V4-4 : 10 Guli Roy – Er en talentfull 3-åring som har fått ELENDIG betalt for sin store kapasitet. Var ute i forsøk til Norsk Travkriterium sist, og den imponerte stort. Feilet da direkte, og den var 50-60m bak en såpass god hest som Nordsjø Odin 2000m fra mål. Kom så frem i dødens på nevnte hest, før den feilet fra seg en første eller andreplass i den siste svingen. Vi hadde 25,9/1700m på klokken, og gav den to pluss i kanten. Taper normalt ikke et løp som dette feilfritt, men den er for usikker til at vi kan gå ALL IN på den.