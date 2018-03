Vi har funnet en herlig tetbanker på Romme

Se På Mig kommer ut for andre gang i år. Her fra kvalliken til fjorårets travkriterie for hopper på Bjerke. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

En ny herlig travuke står for tur med kommende lørdags V75-omgang på Sørlandets travpark som det største sportslige og spillemessige høydepunktet. Men spillemessig er det også en meget spennende V75 søndag med stor jackpot på Åby og hele 4 475 426 SEK ekstra i sjuerpotten.

Herlig V75-klaff på Momarken lørdag

Det ble flott suksess for mine V75-tips til den gedigne V75-omgangen på Momarken lørdag. V75-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 960 satt som et skudd og betalte tilbake 4 794 kr. Omgangens største overraskelse 6 Will Prinsen i V75-4 (7. valg i spillet) var ranket som et tredjevalg, mens nestfavoritten 4 Pastore Bob i V75-7/DD-2 var min klare tipsener og også DD-banker. Totalt ble det fullklaff for ca 80 andelslag (snittutbetaling på ca 5 000 kr på disse) og drøye 400 000 kr innspilt av en V75-omsetning på ca 240 000 kr.

Kristiansen med herlig treff i DD-spillet

I lunsjen på Halmstad mandag var vår ferske ekspert Petter Kristiansen på hugget. Han mente at andrevalget 4 Randemar R.D hadde en toppsjanse og bankerspilte denne i DD-1. Da 6 Ronzon Face vant den andre avdelingen, fikk vi pene 39,38 i DD-odds. Det minste forslaget på kr 200, betalte ut pene 1969 kr. Det største forslaget som kostet kr 400 å levere inn, betalte ut 3938 kr.



15 andelslag og ca 150 000 kr innspilt i V75 i Gävle søndag

Også til den store V75-jackpotomgangen i Gävle, ble det fin suksess for Lerums tips søndag. På Eksperten ble det sju rette for i alt 15 andelslag. Andelsprisene på de 15 andelslagene var alt fra 250 kr per andel til 1000 kr per andel og de femten andelslagene betalte ut drøye 8 000 per stk. Totalt omsatte Nettavisen for ca 80 000 i V75 søndag.

Nå skal det kun handle om de fire lunsjløpene vi har til Romme denne tirsdagen, der jeg finner min banker i V4-4.



Per Nordlund har vinneren

At ikke 6 Hulk Boko i V4-4 har tjent mer enn 90 700 er nesten ikke til å tro. Jeg synes nemlig dette er en meget god traver. 4-åringen innledet karrieren hos Ola Samuelsson, men sistnevnte fikk ikke hesten til. Han kom derfor i trening til Per Nordlund, og det gjorde susen for vallaken. Første gang ut for nevnte Nordlund var Hulk Boko dønn overlegen i et slikt løp som dagens. Han startet så på voltestart i løpet etter, noe Hulk Boko åpenbart ikke taklet. Bak bilen, har han virket svært stabil.

Vallaken ble så sendt til start på Solvalla mot gode hester og satt bom fast nest sist. Etter løpet på Solvalla ga Per Nordlund hesten sin en tre måneders pause. Han kom så ut på Romme for to uker siden. Da tok 4-åringen enkelt hånd om teten, men fikk ikke ligge i fred, og første 500 meteren ble satt til en lav 11-tid. Det hindret dog ikke Nordlund-traveren som var dønn overlegen sine konkurrenter og vant lett. Han kom i mål med masse krefter spart og inntrykket var gedigent. Jeg tror det er snakk om tidlig tet i dag, og da skal dette normalt være en vinner. Jeg går all in på 6 Hulk Boko i både V4 og DD-spillet.

V4-1: Et syvhestersfelt venter oss i innledningen. Hesten jeg tror mest på er Peter G Norman trente 4 Comte Du Pommeau. Nest sist på Solvalla fulgte han ryggen til kanonen Bryssel helt inn og sto på godt. Mens han nå sist satt fast i bronsedivisjonen i et V75-løp som inneholdt ganske god klasse. Han var også svært god toer i nok et V75-løp i sin tredje siste start på Ørebro. Vallaken møter vanligvis på tøffere hester enn dagens, og om det stemmer underveis skal dette være en fin vinnersjanse. 4 Comte Du Pommeau blir mitt klare førstevalg.



V4-2: Nicklas Westerholm sender ut en lovende 3-åring i 6 My Tambourine Man, men hingsten har kun gjort to starter i livet. Første gang ut galopperte han helt uten forvarsel da det gjenstod 3-400 meter av løpet. Sist på Bergsåker så det bedre ut, og han viste god kapasitet med å lense unna til overlegen seier. I dag er det altså bilstart for første gang, og hvordan takler hingsten det? Jeg er usikker og frykter galopp. Holder hesten seg i trav er det snakk om en god sjanse, men jeg prøver å dekke favoritten opp.

Mitt førstevalg i blir 12 Serenity Face. Dette trodde jeg skulle bli et emne etter at jeg hadde sett seiersløpet til 4-åringen på Ørebro 21.09 i fjor. Det var hoppa sitt tredje løp i karrieren, og det første uten galopp. Stilen på hoppa var lekker, og hun danset unna til enkel seier med masse krefter spart etter en sisterunde på underkant av 1.17,0. På Færjestad i løpet etter satt hun bom fast og så svært fin ut. Det var tredje sist. Både i den nest siste starten og den siste har hun fått den utakknemlige oppgaven med å gå i dødens. Det har hun ikke taklet. I dag blir det et løp bakfra, og jeg tror hoppa kan spurte ned alt siste 3-400 metrene her. Hun skal normalt være bedre enn de fleste i dagens løp. Tipsener!

V4-3: Kajsa Frick trener og kusker 11 Se På Mig, som blir min favoritt i løpet. 4-åringen var med i flere av de største løpene i fjor, og er vant med å møte gode hester. Hoppa ble blant annet femte i det norske travkriterie som Karmland Anna vant. Hun ble femte også i det svenske kriterie. Se På Mig årsdebuterte for to uker siden. Hun vant veldig enkelt, og selv om løpet var billig motstandsmessig, var inntrykket svært positivt. Hoppa har garantert gått frem med det løpet i kroppen og skal ha en fin sjanse mot dagens motstand. Et klart førstevalg.



10 Neo Mollyn skal og regnes tidlig. 6-åringen var strålende toer sist og imponerte meg. Tapte kun for Mjølnerøds Alm Malabar. Neo Mollyn har nå fått to løp i kroppen etter en lang pause og er kraftig på gang. Et klart andrevalg.