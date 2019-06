Vi jakter ny galoppsuksess på Klampenborg

Jacob Johansen (som her har vunnet Breeders Prize Classic med Stormy Ocean på Øvrevoll i 2017) har en rekke flotte vinnersjanser under lørdagens løp på Klampenborg. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Det er naturligvis Bjerke travbane som er det sportslige og spillemessige høydepunktet denne helgen. En strålende flott V75 venter lørdag og søndag står storløpene i kø når Oslo Grand Prix avslutter V75-rebusen. Men det foregår naturligvis ting andre steder enn på Bjerke og i Danmark er det som vanlig galoppløp på Klampenborg lørdag. Her er det både V4 og V5 på menyen. V4 er først ut med spillestopp kl 12.45, mens V5 som innledes i V4-3 har spillestopp kl 13.35. Og nettopp på Klampenborg satt tipsene meget bra forrige lørdag.

Flott V4-gevinst på Klampenborg lørdag 1. juni

Våre galoppeksperters V4-forslag på Nettavisen med innleveringspris på kr 480 satt klokkerent denne lørdagen og V4-utbetalingen stoppet på flotte 3 243 kr. Samtlige andelslag på Eksperten satt.

Solid V5-gevinst på Klampenborg lørdag 1. juni

Også i V5-spillet ble det fullklaff. Det største V5-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 1920) satt som et skudd. Det forslaget satt med alle fem hestene i V5-4 og fire hester i V5-5, og til tross for at det ble favorittseire i begge disse løpene, endte V5-utbetalingen på meget akseptable 9 115 kr.

Flotte V4-tips til Øvrevoll torsdag 6. juni:

Våre eksperter kom ikke land med V65-tipsene sine, men i V4 ble det fullklaff. V4-forslaget med innleveringspris kr 432 satt klokkerent og betalte tilbake fine 4 284 kr.

Frisk lunsj i København

Lørdagens lunsj på Klampenborg er absolutt interessant. Mange jevne felt, hvor det i flere tilfelle er veldig få hester som er sjanseløse. På de flate bongene har vi valgt å være tynne i V4-4/V5-2 og V5-4. V4-4 er en såkalt supersprint over 650 meter, en distanse som er over løpet av 35 sekunder. 7 Hells Angel vant i årsdebuten, og han har gjort det bra på denne distansen. Men en av de bedre hoppene i Skandinavia er 8 Monza. Hun har aldri prøvd distansen, men har alltid vært raskt i gang. Den nevnte duoen tror vi kan gjøre opp, men det må ikke bli noe galt i starten.

I V5-4 er 1 Good Luck en klar favoritt. Hun var dyktig som toer i 1000 Guineas bak Queen Rouge. En liknende prestasjon er nok til å vinne, men vi er ikke helt sikre på at hun gjentar den. 2 Nathaniella og 8 Doctor Knox er hestene vi tror kan utfordre. Sistnevnte har startet to ganger i Danmark. Har vært mye slått, men møtte de aller beste. Kanskje liker han at motstanden nå er klart enklere.

