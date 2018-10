Vi jakter ny lunsjfest

Jorma Kontio er aktuell i dagens V4-lunsj. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Lerum disket opp med lunsjfest til Bollnäs 15. oktober!

Det ble servert knallsterke V4-tips til Sverige denne mandagen, og det meste av V4-bonger satt som det skulle. Nettavisens mellomste V4-forslag på Kr.480 satt som et skudd, og betalte ut meget fine Kr.5 634,-. På Eksperten ble det fullklaff for samtlige bonger, og den dyreste av disse kostet Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500). Månremus innfridde som dagens banker, mens Victor Ruda (8,3%) skrellet som vårt førstevalg.

V75-tipsene satt bra denne lørdagen, og det ble fullklaff for flere av våre LAG PÅ EKSPERTEN. To flate bonger (fire andeler a Kr.899) betalte ut Kr.29 521 hver seg. Samtlige systemer satt (fire andeler a Kr.2 000 / fire andeler a Kr.1 000 / 20 andeler a Kr.200). Disse betalte ut fra Kr.29 379 til Kr.34 601,-. Grislefaksen G.L. (3-valg) ble lansert som en DD-banker, og endelig ble det en storløpsseier for ulykkesfuglen til Jan Roar Mjølnerød.



Solide tips fra Leirvåg på Leangen 15. oktober!

Kurt Leirvåg serverte igjen meget solide tips til Leangen mandag, og på Eksperten satt alt. Nå ble det ikke mer enn vel tusenlappen i V65-spillet, men i V5-spillet betalte bongen på Kr.448 ut flotte Kr.4 966,-. Du tar vel rygg på Leirvågs favorittbane? PS. Lørdag er det V65-jackpot på nettopp Leangen...

Når det gjelder dagen i dag så skal vi naturligvis til Sverige først. Rättvik står for dagens V4-lunsj, og her er man som vanlig i gang kl.12.20. Deretter byr Forus på en knallfin V65-omgang kl.18.55. Sist ut denne tirsdagen er Axevalla, og her blir det blant annet forsøk til Breeders. V65-1 starter kl.19.30.

Her skal det dreie seg om Rättvik, og vi skal til lukene med følgende:

V4-1 : 4 Quito Lane – Har vunnet to av tre løp etter den kom inn på stallen til Troels Andersen, og den har imponert. Følger bilen fra start, og skikker den seg så fyker den til tet. Motivert favoritt, men vi tør ikke å gå ALL IN på den da den ikke alltid har vært helt til å stole på… Jorma Kontio opp er naturligvis et pluss. PS. 5 Gossip’s Lord – Ble sittende bom fast på Solvalla sist, mens den spurtet bra nest sist. Har fått fire løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den er virkelig på vei mot storformen. MÅ MED OM LØPET GARDERES!

V4-2 : 10 Castanya AM – Kom ut etter pause sist, den ble meldt i ganske tøffe omgivelser direkte, og den ble også kjørt offensivt i selve løpet. Det forteller oss at den hadde trent knallbra før dette løpet. Vi hadde 11,6 s 800m på klokken, og det må være godkjent. Er normalt forbedret med den blåseren, nå er det billigere i mot, og som lite spilt må vi bare varsle. TAS MED PÅ ALT!

V4-3 : 11 Scoccans Finest – Er i en helt SPINNVILL form, og den er milevis bedre enn raden. Nå sist ble den sittende bom fast etter hinder på veien, mens den nest sist spurtet voldsomt etter å ha blitt hindret flere ganger underveis. Ser rett og slett ekstremt formsterk ut, og klaffer det bare litt på veien, ja, da er denne HET i omgivelser som dette. Overrasker?

V4-4 : 3 Bear Abiba – Har en knallfin oppgave foran seg i finalen, og vi tror på tidlig tet og slutt. Når den årsdebuterte 3. april holdt den for eksempel lekestue med en såpass god hest som Beautiful Bacardi, og gikk 12,2 direkte etter avbrekket… Har vært tøft matchet, og pausen har nok gjort veldig godt. Kan ikke få bedre betingelser enn dette, og går alt riktig for seg så tror vi den bare vinner. BANKES I DD samt de mindre V4-bongene!