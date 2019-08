Vi jakter ny lunsjsuksess på Bro Park

Madeleine Smith er aktuell i lunsjen onsdag. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Sportspills øvrige onsdagsmeny:



Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen



Det meste av fokuset denne onsdagen er naturligvis rettet mot Bjerke og deres V75-omgang, men før vi kommer så langt skal vi også en tur på Bro Park hvor en strålende lunsj venter på galoppen. Her blir det både et V4 + V5-spill, og da med start kl.12.20. Når det gjelder V75-omgangen på Bjerke så begynne den til fast tid kl.19.00. HUSK AT DET ER JACKPOT PÅ BJERKE MED 1,1 millioner ekstra!



På Bro Park sist onsdag satt tipsene MEGET BRA! Den lille V4-bongen til Kr.180 betalte ut Kr.1 220, og ALT satt i V4-spillet! I V5-spillet ble det fullklaff for bongen til Kr.432, og den betalte ut flotte Kr.3 478,-

Til løpene på Bro Park onsdag jakter Birger og Morten videre! Ta rygg på følgende:

Lunsjen på Bro park onsdag er interessant. På V4 går vi relativt tynt i de to første avdelingene, med 9 Brolina i V4-1 og 4 Espen Hill i V4-2 som våre favoritter. Begge har imponert den senere tid, og med vriene løp mot slutten av V4, tar vi sjansen på en spinkel start. 10 Hooligan og 7 Lunar er slik vi ser det verst i mot.

I V5 blir vi møtt av en vrien omgang. Trener Patrick Wahl har god tro på sin toåring 2 Midnight Oil i V5-1, og han er ofte god til å vurdere sjansene. Vår banker på det minste forslaget.

