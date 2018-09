Vi jakter ny lunsjsuksess

Kaj Widell er aktuell i dagens lunsjomgang fra Sverige. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Undertegnede la ut EN V6-BONG (fire andeler a Kr.500) på Eksperten til Bergen Travpark, og den satt som et skudd. På denne bongen ble V65-6 låst HELFREKT på kun to hester, og Ila Håleryd (5-valg) var en av disse. Utbetalingen på V6-bongen ble storfine Kr.98 622,-.

Strålende V75-fulltreffer på Jägersro 2. september – Kr.324 ble til Kr.11 134,-.

Det ble servert MEGET STERKE V75-tips fra Rolf Lerum denne søndagen, og det meste satt som det skulle!



Vårt mellomste V75-forslag, med en innleveringspris på Kr.324, suste nemlig inn og betalte ut knallfine Kr.11 134,-. På Eksperten satt samtlige 25 bonger fra Lerum, og alle betalte ut fra Kr.11 134 og oppover.

I V5-spillet ble det også fullklaff, og her betalte vår V5-bong på Kr.432 ut Kr.3 473,-.



Nøkkelen for å hente fine kroner denne søndagen het La Diva Rossi (2,4% - odds 27,49), og den var de fleste sjakk matt på. Vi hadde dog SOLID TRO på denne storskrellen, og serverte følgende info:

V75-5 : 5 La Diva Rossi – Er en SVÆRT grunnkapabel hoppe som virkelig har tent til for sin nye trener Linda Pulkkinen. Var tapper etter et upassende opplegg nest sist, mens den vant enkelt fra tet sist. Er lynrask fra start, og skulle denne komme seg foran, ja, da har den form til å overraske. OBS!

Absolutt alt satt i lunsjen til Dannero mandag. Vår minste V4-bong på Kr.224 betalte ut Kr.1 157,-. Vårt lille DD-forslag på Kr.200 med banker på Thess Prinsen betalte ut Kr.1 425,-. Nå tar vi nye tak i lunsjen, og byr på følgende til Rättvik:



V4-1 : 1 Gnistas Filur – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den virker å være ordentlig pågang. Gikk bra etter galopp sist (27/1300m), og da møtte den MYE bedre hester enn hva den møter nå. Her er det ned en klasse, den blir ENORMT kuskeplusset med Ulf Ohlsson, og feilfritt skal den være på foto i et løp som dette. SPILLES! PS. 2 Läckra Leffe – Kommer ut fra samme stall, og dette er nok feltes beste hest. Opptrer dog veldig ustabilt, og den går ikke å stole på. Et åpent spor bak bilen kan få den til å trampe avgårde i rett gangart, og feilfritt har den neppe mange foran seg i mål… OBS!

V4-2 : 3 Belinda Thrust – Dette er fakta et veldig bra hoppeløp med flere ganske bra hopper i grunnlaget. Vår ide har gjort flere fine løp før i år, og sist var den på vei til å avslutte sylvasst før galoppen kom oppunder mål. Har møtt vel så gode hester som dette tidligere, den står i et bra spor, og er bare formen på plass etter pause så er denne god nok til å skrelle. MÅ TAS PÅ ALVOR! PS. 1 Timotejs Godis – Er betydelig bedre enn raden, og den var knallgod etter å ha feilet seg bort før bilen slapp feltet sist. Er god nok i massevis til å vinne et løp som dette om den bare ikke blir fast.

V4-3 : 5 Camp Hill – 1 Bottnas Easy Cash er den helt overlegent beste hesten i dette løpet, men feelingen vår er likevel tet og slutt for Camp Hill. Glem ikke at denne var meget god da den vant på 12,7/1640ma tredje sist, og den var også god i nederlaget nest sist. Nå sist var den dog ikke helt på topp, og trakk seg noe tilslutt. Her er distansen den riktige, og fra dette sporet skal den være med i tetkampen direkte. SPILLES!

V4-4 : 4 Sebastian Journey – Har normalt en stor sjanse i et løp som dette. Holdt bra i debuten for Nurmos fjerde sist, og hestene til Nurmos pleier dessuten å være solid forberedt etter opphold. Har kun startet på Solvalla for Nurmos, og den er blitt matchet mot bedre hester enn dette. Her blir det normalt gratis tet, og siden skal dette være over. Motivert favoritt, og vår DD-BANKER.