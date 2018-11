Vi jakter ny lunsjsuksess

Mikael J. Andersson er aktuell i dagens V4-lunsj på Axevalla. Foto: Anders Kongsrud/hesteguiden.com.

En mildt sagt innholdsrik torsdag venter, og her blir det både trav og galopp. Axevalla er først ut, og her er man i gang med V4-spillet kl.12.20. Deretter skal vi til Drammen hvor V5-1 begynner kl.13.40. Øvrevoll byr så på V5 + V4, og løpene på galoppen starter kl.16.15. Klosterskogen står for den norske V65-omgangen med start 18.55. Det store høydepunktet skjer i Sverige, og da skal vi til Bollnäs. Her er det nemlig JACKPOT i V64-spillet, og det ligger 629 845 ekstra i sekserpotten.



Samtlige bonger på Eksperten satt i lunsjen tirsdag, og bongen på Kr.432 betalte ut meget fine Kr.2 438,-. Nå tar vi nye tak, og er sulten på en ny opptur i dagens lunsj på Axevalla. Gå ikke glipp av følgende:



V4-1 : 3 Sundsholms Fatima – Er ikke en hoppe som rader opp, men den er i en fryktinngytende form, og den skal opplagt passes i et løp som dette. Nå sist ville den ikke være med fra start (volte), galopperte, og havnet langt bak feltet. Kom gnistrende tilbake, og varslet superform! Er god nok i massevis om den leverer slik igjen, og som for lite spilt må vi bare varsle. SKAL MED PÅ ALT!

V4-2 : 5 Sunday Rhyme – Et småskummelt hoppeløp som ikke trenger å være helt lettløst om da ikke vår tipsener innfrir. Den avgjorde sikkert nest sist, mens den sist gikk helpigg i mål uten å få helt fritt frem. Har bra grunnkapasitet, og feilfritt skal sjansene være store. Vi stoler dog ikke fullt ut på den, og nøyer oss derfor med å plassere den først på ranken.

V4-3 : 8 Uragano – Har fått et ordentlig løp i kroppen etter en lengre pause, og det gjorde nok veldig godt. Fullførte fint, men så noe tung ut for dagen. Er fort merkbart forbedret til denne oppgaven, og den er også kraftig kuskeplusset med Kim Eriksson. Fra et nydelig spor på tillegget er den verdt et forsøk, og vi roper et stort varsko.

V4-4 : 10 Omay Southwind – Debuterte for Eric Martinsson sist, og den gikk et fullt godkjent løp til fjerde. Vi snakker her om en skikkelig grunnkapabel hoppe som normalt duger veldig godt i det grunnlaget som den står inne i. Nå er det dessuten opp med Kim Eriksson, og det MÅ være spennende. Prøves som en mulig skrell i en ellers ganske jevn finale.