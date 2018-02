Vi jakter ny opptur i lunsjen

Wilhelm Paal er aktuell i dagens V4-omgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi var veldig nærme å gjøre fullstendig storeslem i Bergen denne torsdagen, og hadde Vertigo Bjørn (16,01 i odds/vår vinner) slått til i innledningen (ble nummer 2), ja, da hadde absolutt ALT SATT. Nå ble det uansett FEST i V5-spillet, og undertegnedes MINSTE V5-bong på Kr.162 betalte ut meget fine Kr.3 551,-. Supersmellen, Sjeras (8-valg), var med på kun tre hester i V5-1.



Ny suksess på Bjerke 31. januar!

Det har svingt veldig bra av Kurt Leirvågs Bjerketips de siste månedene og det ble nye flotte gevinster på Bjerke onsdag. Det største V76-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 1 800) satt som spikret, og utbetalingen ble flotte Kr.11 349. På Eksperten ble det klaff for 10 andelslag og disse fordelte seg slik:

To systemspill med fire andeler a kr 1500 - utbetaling kr 11 772

Et systemspill med tjue andeler a kr 200 - utbetaling kr 10 664

Ett andelslag seks andeler a kr 336 - utbetaling kr 11 349

Ett andelslag fire andeler a kr 400 - utbetaling kr 11 349

Fire andelslag fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 11 349

Ett andelslag fire andeler a kr 899 - utbetaling kr 11 772

Tirsdag ble det fullklaff i lunsjen for Nettavisens største V4-bong på Kr.1 152,-. Utbetalingen ble fine Kr.4 904,-. Onsdag jakter vi ny opptur i lunsjen, og til Jägersro kan vi by på følgende:



V4-1 : 4 Spring Moon – Innledningsløpet denne onsdagen er åpent. Vi går på en mulig skrell direkte, og vi gjør det på en hest med en elendig rad. Dog lyver denne raden, og nest sist så den helt rå ut som fastlåst. Joakim Lövgren har fått en flying start på 2018, og hestene hans virker meget formsterke. Kan overraske om Spring Moon leverer på sitt beste, og vi setter den knepent først i et ellers veldig åpent løp.

V4-2 : 1 Lorenco – Har sett helt fantastisk ut de siste gangene, og den har kommet ukjørt til mål fra tet. Virker til å være en traver som besitter en meget høy kapasitet, og dette er en hest vi virkelig liker. Har dummet seg ut på Jägersro tidligere, men vi håper at han har blitt mer moden, og at dette da dreier seg om tet og slutt. Taper normalt ikke om den bare kommer seg feilfritt avgårde.

V4-3 : 3 Aurore D’Inverne – Har ikke gjort veldig mye feil på slutten, og det er snakk om en meget bra hoppe i grunnlaget. Spurtet strålende sist, kom til mål med masse krefter igjen, og inntrykket var solid. Møter nå en svært riktig motstand, den har fått et bra spor, og det meste ser riktig ut på forhånd. Motivert.

V4-4 : 9 Vilavaldi – Er i en helt fantastisk form, og den fortjener virkelig en seier. Spurtet enormt nest sist på Jägersro, og den fulgte opp med en ny strålende spurt til foto-tap sist. Her står den i et nydelig smygspor, motstanden er som den «pleier», og nå kommer vel det en seier igjen? MÅ BARE PRØVES!