Vi jakter ny opptur i lunsjen

Björn Goop er aktuell i dagens lunsjomgang. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En svært innholdsrik torsdag venter, og her blir det både trav og galopp. Färjestad sparker i gang torsdagen, og her er V4-lunsjen i gang kl.12.20. Deretter skal vi til Stavanger, og Forus. Her begynner V5-lunsjen kl.13.40. Ettermiddagsgalopp blir det på Øvrevol, og her disker vår eneste galoppbane opp med både V5 + V4. Løpene starter kl.16.15. V65-omgangen fra Norge blir kjørt på Klosterskogen med start kl.18.55, før Åby avrunder med sin V64-omgang kl.19.30.



Vi kom dessverre ikke i mål på V64-systemet (utgangsbasert), men på flere av de flate bongene ble det fullklaff denne kvelden fra Kalmar. Undertegnedes største V64-bong (Kr.1 750 - oppdatert kl.16.40 fredag pga strykning på bankeren) suste inn, og betalte ut knallfine Kr.14 312,-. På Eksperten ble det fullklaff for to V6-bonger (fire andeler a Kr.750 / fire andeler a Kr.500), og disse betalte ut Kr.24 262,-. I tillegg ble det fullklaff for to V64-bonger (fire andeler a Kr.500), og disse betalte ut Kr.14 312,-.



Samtlige bonger satt i lunsjen til Rättvik tirsdag, og tipsene var solide da med blant annet 3-valget Colbert som en lekker ide. Nå tar vi nye tak i lunsjen fra Sverige, og kan by på følgende til løpene på Färjestad:



V4-1 : 6 Handsome Brad – Litt rar matching med en slik topphest, og det gjør oss fakta usikker. Å ta Handsome Brad ut i en vanlig lunsj er svært uvanlig, og når heller ikke hesten var helt på topp sist, ja, da tør vi fakta ikke å banke den. Feltes beste hest, og veldig motivert, men vi tar likevel med oss KAPABLE 4 Bryssel. Mye pga Björn Goop, da han er verdens beste på å bedømme tempo over slik distanser, og Bryssel pleier dessuten å være godt forberedt etter opphold.

V4-2 : 3 Quite Right – Har vært veldig svak to ganger på rappen, og det er nok ikke uten grunn at Stall Goop tar denne ut i en vanlig lunsj. Er ikke så verst på sitt beste, den er billigere ute nå, og fra eventuelt tidlig tet er den naturligvis aktuell. PS. 1 Aces High – Debuterer i ny regi, den har fin kapasitet, og den er ikke så verst ut bak bilen. Er god nok til å overraske, og den tas med på mistanke.

V4-3 : 6 Francesco Boko – Kan være en artig skrell i dette sprintløpet. Er nemlig BETYDELIG bedre enn raden, og den fortjener virkelig en opptur. Spurtet strålende ute i banen på Solvalla sist, og den kom til mål med krefter igjen. Spurtet også bra på en god tid nest sist, mens den altså ble sittende bom fast på knallgode 12,4 tredje sist. Har kommet til mål med krefter igjen tre ganger på rappen, og det skal bli spennende å se den i hendene på Magnus Jakobsson. OBS!

V4-4 : 9 Magic Moves – Kommer ut etter et lengre avbrekk, og den har også skiftet trener siden sist. På ren kapasitet er dette feltes beste hest, og den har MYE ugjort i løpsbanen når den står på fire friske bein. Vi tviler på om Michael Larsson hadde dradd denne ut, uten å være 100% fornøyd med den, og den skal bli utrolig spennende å se konkurrere igjen. Må bare prøves direkte, neste gang kan den være «oppbrukt»…