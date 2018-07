Vi jakter ny suksess på galoppen

Per Anders Gråberg er aktuell i dagens lunsj på Jägersro. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Sportspills øvrige onsdagsmeny:



Overgangsvinduet: Sjekk siste nytt

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er SUPERONSDAG på Bjerke, og det er naturlig at hovedfokuset til de fleste er rette mot landets hovedbane. 728 353 ligger ekstra i sjuerpotten, og fordeles til alle med riktig V76-rekke. V76-1 begynner til fast tid kl.19.00. Her skal det imidlertid dreie seg om lunsjen på Jägersro, og V4-1 starter kl.12.20.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Nye solide tips på Bro Park 21. juli!



ALT satt i V4-spillet denne lørdagen, og vårt minste forslag på Kr.144 betalte ut Kr.962,-. Skrellen Tatlisu (5-valg) ranket våre eksperter som et 2-valg, og den var med på absolutt alt. Tok du rygg?

Strålende galoppklaff på Bro Park!

Det ble flott suksess for våre galopptips til V4 og V5-løpene på Bro Park onsdag. Systemspillet med fire andeler a kr 750 suste rett inn til meget flotte 18 224 kr i utbetaling. Også i V5-spillet ble det flott klaff. Det mellomstore V5-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 960) satt som det skulle og betalte tilbake pene 5 262 kr. Deilig trøstegevinst på flere systemer på Øvrevoll 19. juli!

Ingen greide å løse V65-rebusen på Øvrevoll torsdag, men vi kom til lukene på våre største V65-system (fire andeler a Kr.1500). Disse betalte ut Kr.19 244 hver seg, og vi var altså ikke langt unna svært store kroner denne torsdagen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Birger og Morten byr på følgende til dagens lunsj på Jägersro:

Vi går relativt hardt ut i V4-lunsjen på Jägersro onsdag. I V4-1 blir 8 Stricker nokså klar favoritt for oss. Sviktet sist på Bro Park, men på hjemmebane har han vært strålende. Fjerdeplassen i Pramms var imponerende, og han er tøff og herdet i selskap med de beste.

Vi fortsetter med å være ganske tynne også i V4-2. To hester har gått bra, og i tillegg er rapportene gode på debutanten 3 Stormy Maison. De øvrige har vært svake og ikke vist form, men innimellom dukker det opp noen fra dypet. Vi låser dog løpet på en trio.

I V5 er det litt halvåpent. Vi går tynt i toårsløpet i V5-2 og også i V5-3 tar vi stilling. Her blir det spennende å se Cathrine Erichsens 6 Steps Divine, som sikter mot Oaks om et par uker.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.