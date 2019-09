Vi jakter ny V4-opptur til lunsj

Rikard N. Skoglund er aktuell i lunsjen tirsdag. Foto: RJ.Auran/hesteguiden.com

Moroa denne tirsdagen starter som vanlig i Sverige hvor det er duket for V4-lunsj kl.12.20. I dag er det Bergsåker som står for løpene. Momarken er først ut om kvelden, og i dag venter en INTERNASJONAL V65-OMGANG med stor omsetning. Her er man i gang kl.18.55. Eskilstuna er sist ut med sin knallfine V64-omgang kl.19.30.



Det ble FULLKLAFF i lunsjen fra Årjäng mandag, og den store V4-bongen til undertegnede på Kr.1 152 betalte ut fine Kr.4 285,-. Om kvelden ble det fullklaff for undertegnedes største flate V64-bong til Kr.3 000 (fire andeler a Kr.750), og den betalte ut Kr.7 431,- Nå er dette historie, og denne tirsdagen fortsetter jakten på nye oppturer. I lunsjen jakter vi Bergsåker med følgende snadder:



V4-1 : 2 Livi Majesty / 7 Scarpetta – To hester gjør opp i innledningsløpet, og vi greier fakta ikke å skille dem. 2 Livi Majesty har alltid vist stor kapasitet, og etter den ble flyttet til Daniel Wäjersten har den også begynt å få den for fullt ut i banen. Har virkelig levert varene de siste gangene, her kan det bli tidlig tet, og da skal sjansene være gode. 7 Scarpetta – Var helt enorm før pausen, og den radet opp med knallsterke prestasjoner. Kommer nå ut etter vel to mnd pause, og formen er kanskje ikke like rå som før pausen. Vi tør dog ikke å kappe den etter oppholdet, og låser altså innledningsløpet på to hester.

V4-2 : 7 Mellby Helios – Vi er ikke helt solgt på denne superstammede hesten, men den har altså likevel plukket med seg tre strake seire. Var dog ikke helt hundre sist, og kommer altså ut etter ca fire mnd pause. Så lange pauser får ikke hester om sommeren uten at noe har vært feil på dem, og spesielt ikke når de er lovende. Tillegg på en oppjaget sprint med en fersk hest er ikke noe pluss, og vi vil gjøre et forsøk på å felle denne. Motivert, men…

V4-3 : 2 Digital Flash – Er noe hardere ute nå, men denne er bra, og den kan skrelle om den bare skikker seg. Gikk et enormt løp etter grov startgalopp sist, og vi hadde 13,3/2300m på klokken etter galoppen. Gangen før ble den sittende bom fast som helt ubrukt. Står i et bra spor bak bilen nå, distansen er kun et pluss, og den er på foto om alt går riktig for seg. OBS! 1 Remain In Light – Er lovende, og i dag blir det skorykk for første gang pluss at den får på seg drapropper for første gang. Motivert, og tidlig. Skal med på alt!

V4-4 : 15 H.G. Mode – Er en banditt, og ikke enkel å sveive inn. Feilet i tet på siste bortre sist, tapte mye, og ble disket. Kom dog sterkt tilbake i kulissene, og formen virker å være bra. Magnus Djuse er svært lovende som kusk, nå har han fått kjenne på hesten, og da er i hvertfall vi litt på vakt. KAN SKRELLE! 1 Odinprinsen – Denne skal vi dog ikke ryke på. Stod på 2% når vi la ut tipset, og det er naturligvis helt feil. Kommer ut fra stallen til Tjomsland, og har altså hatt en lengre pause. Dette er en ung vallak (kastrert siden sist) etter Tekno Odin, og vi blir fakta veldig overrasket om Tjomsland sender den ut etter en så lang pause uten at man er fornøyd med den i jobbene. Har gått jobb på 32/2000m, og skal kunne en bra bit under det. Stor OBS-hest som vi bare må doble opp a-gruppen med!