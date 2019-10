Vi jakter ny V4-suksess i lunsjen

Mikael J Andersson er aktuell i dagens lunsjomgang. Foto: Anders Kongsrud/hesteguiden.com.

V4-tipsene satt som spikret i lunsjen, og den MINSTE BONGEN på Kr.240 betalte ut meget fine Kr.3 466,-. Global Wonderland innfridde som en banker av stål!





Lerum med et SUPERSJOKK (odds 27,21) først på ranken i V75'en 20. oktober:

V75-5 : 15 Worth A Lot – Helskummelt og et flott hoppeløp venter. Her velger vi å plukke med oss en del hester. Draget hadde 0,6% av innsatsene på seg når vi la ut tipset, og det mener vi er 100% feil. Ble meldt rett ut i tøffe omgivelser etter et lengre opphold sist, og avslutningen via drøye spor likte vi skarpt. Er nok ytterligere forbedret til løpet nå, og med litt klaff på veien kan denne storskrelle.

Lerum med SUPEROBJEKTER på Solvalla 22. oktober! To elleve-oddsere stod først på ranken! Sjekket du vår info?

V64-1 : 4 Titan Igiro – Er bedre enn raden, og den skal ikke glemmes i omgivelser som dette. Nå sist fikk den aldri skikkelig fritt frem, og møtte da bedre hester enn dette. Gangen før viste den 11,3 s 800m, og den avsluttet klart godkjent da. Har trukket et fint spor, den er bra fra start, og får den først ryggløpet sitt, ja, da har den altså form til å skrelle. PLUKKES MED PÅ ALT!

V64-6 : 8 Linus Boy – Jevn finale hvor det kan være smart å plukke med seg noen hester. Vår ide kommer ut etter pause, og når Nurmos kommer ut med hester etter opphold så er dem klar å levere direkte. Linus Boy er en tøffing, den har vært matchet i vel så tøffe omgivelser som dette, og den er litt spennende direkte etter oppholdet. Det er NÅ denne skal spilles, neste gang kan den nemlig være oppbrukt…

ALT satt altså i lunsjen på tirsdag, og den minste V4-bongen til undertegnede på Kr.240 betalte ut Kr.3 466,-. Nå er vi sulten på en ny opptur, og til Mantorp har vi jobbet frem nytt snadder. Gå ikke glipp av følgende:



V4-1 : 3 Speedy Tilly – Holder noe usikker form, men har et tilnærmet gaveløp foran seg i lunsjen, og er derfor spillbar. Er veldig kjapp fra start, den blir laddet mot tet, og viser den bare litt av hva den kan, ja, da må sjansene være store i et løp som dette. Settes knepent foran 2 Hugo Gustivar Boko.

V4-2 : 3 Unconn Grif – Her blir nok 2 Sloppy Joe hardt betrodd, og den har en fin sjanse. Var nemlig SOLID i debuten for Robert Bergh. Dog vil vi varsle litt for Unconn Grif som forlot feltet i en mektig stil sist. Var helt ukjørt på 13,3/2140ma i debuten for Magnus Dahlen, og den skal bli spennende å følge videre. MÅ MED PÅ ALT!

V4-3 : 9 Snobben CD – Var bunnsolid, og forbedret i nederlaget for en uke siden. Her er vi litt inne på at det kan bli kjøring mellom favorittene i første rekke, og da er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter. Robert Bergh opp er dessuten et klart pluss. Slår til som en frekkis?

V4-4 : 9 Macgyver – Helskummel finale hvor det kan være smart å plukke med litt hester. Vi prøver oss med en fra dypet, og vi gjør det med en hest som er bedre enn raden. Feilet med krefter igjen nest sist, mens den sist fullførte oppløftende. Er slett ingen dum traver når den først finner litt form, og fra et nydelig smygspor så skal den passes i omgivelser som dette.