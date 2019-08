Vi spekulerer mot storfavoritten til lunsj

Magnus Jakobsson er aktuell i lunsjen tirsdag. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Travmoroa fortsetter tirsdag, og vi har en dag spekket med nok av godbiter. Allerede kl.12.20 sparkes V4-lunsjen i gang fra Sverige, og i dag er det Romme som arrangerer løpene. Om kvelden er nervene i helspenn på Bjerke hvor det er duket for KRITERIEKVAL. V65-1 begynner som vanlig kl.18.55. Solvalla avrunder så tirsdagen med en knallfin V64-omgang kl.19.30. HUSK : Det er JACKPOT på Solvalla i kveld, og det ligger over 1,2 millioner ekstra i sekserpotten!



Enorme fulltreffere i V75 på Bjerke 22. august - Kr.2 000 ble til Kr.165 710!

Kurt Leirvåg kom ikke til mål på bongene med banker på Moe Tyr (V75-2), men på flere av siste info bongene ble det SUPERTREFF! På tre siste info bonger hvor 4 Troja Face ble banket i finalen ble det spilt inn voldsomt med penger! To siste info bonger a Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500) betalte ut enorme Kr.165 710,-. Mens en siste info bong a Kr.3 576 (fire andeler a Kr.899) betalte ut Kr.172 414,-.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.



I lunsjen mandag hadde Rikstoto problemer med Eksperten, og det var grunnen til at vårt system ikke ble sendt ut. Nå skal problemene rundt Eksperten være fikset, og da håper vi at dette går fint i dag. Når det gjelder V4-omgangen vi har foran oss så er det en interessant omgang hvor vi skal prøve å felle dagens tyngste favoritt! Gå ikke glipp av følgende:



V4-1 : 5 Isbjörn – Debuterte for Magnus Jakobsson på Biri sist, og det var en klart forbedret utgave vi fikk se i banen. Ble sittende bom fast som ubrukt på 26,1, og den fikk et pluss i kanten av oss. Er fort ytterligere forbedret til denne starten, den er bedre enn grunnlaget sitt, og har dessuten normalt ikke noen problemer med sporet. MÅ BARE PRØVES!

V4-2 : 7 Bivo Torkdahl – Her kan det være smart å plukke med en del hester da løpet er jevnt. 4 Eskimo Brother er veldig bra, men fra et trangt spor, og dessuten med usikker form velger vi å spekulere. Vi prøver oss heller med en fra dypet, og Bivo Torkdahl er pågang i ny regi. Var positiv til tredje bak to gode sist, og den varslet fin fremgang. Magnus Jakobsson opp er litt spennende, den står veldig riktig inne i dette løpet grunnlagsmessig, og med ytterligere fremgang kan den skrelle. OBS!

V4-3 : 9 Special Edition – Småskummelt løp hvor storfavoritten risikerer å havne veldig på vingel. Vi plukker fakta med oss en del hester her, og jakter skrellen. Draget hadde 1,9% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og det er for lite. Spurtet voldsomt til seier etter en lengre pause sist, og vi likte det vi fikk se. Står i en bra rygg fra start, den er brennkvikk i beina, og kan fort få dette litt sydd opp. Skreller?

V4-4 : 12 Couteau Rapide – Har en STOR sjanse i finalen, og det er en banker for de som ønsker å spille frekt. Har vært ute i tøffe omgivelser de siste gangene, og nå er det billigere i mot. Gikk et fullt godkjent løp sist, og da skal man huske på at ikke noe klaffet på veien. Distansen nå er bare et STORT PLUSS, og sporet betyr mindre. Kommer tungt i sluttrunden, og bomber ned alt? Vi er fakta veldig inne på akkurat det!