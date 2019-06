Vi stoler på Ulf Ohlsson i V4-lunsjen

Ulf Ohlsson er aktuell i tirsdagens V4-lunsj. Foto: Morten Skifjeld/ Hesteguiden.com

Vi fikk virkelig se flott travsport i går både på Jarlsberg og Halmstad. På Jarlsberg var høydepunktet naturligvis duellen mellom Thankful og Hillary B.R. Sistnevnte som forble ubeseiret etter å ha vunnet på 1.09,8. Svært artig på en mandag! Tirsdagen kommer nok ikke til å gi en slik opplevelse, men spillmessig er det masse å ta tak i. Det hele begynner med en spennende internasjonal V4-lunsj fra Bergsåker. Til kvelds er det jackpot i V64-spillet på Solvalla. Her ligger det 876 612 ekstra SEK i sekserpotten. 19:30 er fristen. I Norge er det Forus som kjører V65-omgangen, med start 18:55.

Nå er det dags for å dra i gang tirsdagen. Vi har følgende vurderinger å by på til V4-lunsjen på Bergsåker:

V4-1: 2 Scarpetta ser virkelig fin ut for tiden. Hingsten hadde tre strake seire innenfor starten sist. Her gikk det ganske tregt hele veien, og hesten fikk for langt frem. Inntrykket over oppløpet og over mållinjen var dog ekstremt fint. 1.11 den siste runden var sterkt av Scarpetta. Vi har sjekket opp hvordan hesten har vært bak bilen tidligere, og vi ikke har blitt overbevist. Vi er ikke sikker på at hesten tar seg til tet i dette sprinterløpet. Han må ikke ha det for å vinne, men hadde han vært startrask hadde vi gått all in.

3 Buzzer Beater så enorm ut nest sist. Kom da i mål med full fart mot gode hester. Var svak sist, men banen var dårlig og det gikk fort til slutt. Glem det. Hesten er i toppform. Bør rekke langt med disse to. Tredjehesten er 9 Jack Zon, men denne er veldig avhengig av tempo.

V4-2: 5 Perflex. Wow - hvilken sisterunde vi fikk se av denne i Gävle senest! 6-åringen lagde hakkemat av Bol Brage og reiste unna etter en siste 800-meter på 22-tallet. Han gjorde et av sine aller beste løp og det virker som det har løsnet for denne nå. Ulf Ohlsson er dagens kusk og han pleier å være en god sjåfør på disse kaldblodsene. Perflex var langt foran 8 Myrsjös Stalo sist, men sistnevnte fikk et verre opplegg.

Vi tror 5 Perflex har en meget god sjanse, og bankerspiller denne på to av tre bonger. På det aller største forslaget tar vi med 8 Myrsjös Stalo. Denne er i toppform og vil få et mer fordelaktig opplegg denne gangen. Er trolig nærmere Perflex i mål da.

V4-3: 1 Castleman har sittet fast to ganger på slutten og har sett veldig fin ut. Vi har brukt en god stund på å sjekke startferdighetene til Westerholm-traveren. De er ikke voldsomme, og sist han sto i dagens spor ble han kraftig ovoerflydd. Castleman har sett ut som en udetonert bombe to ganger på rad, og takler den lange distansen på en fin måte. Han har nemlig styrken som sitt våpen. Et motivert formobjekt og vår DD-banker!

V4-4: 5 Pelle Roc blir gjort til favoritt av salen i avslutningsløpet. Nja, vi forstår det da betingelsene er veldig fine for 4-åringen. Voldsomt imponert har vi ikke blitt av Thomas Löhn sin traver. Ble tredje i et V75-løp sist, men fikk da maks etter et perfekt opplegg. Gangen før vant han etter perfekt smygreise, men det var kun såvidt. Må nok gjøre en hel del selv i dag, men til gjengjeld er motstandene billigere. Godkjent favoritt, men ingen god banker.

7 Ryjet er en tenkbar outsider i V4-4. En vrien kusk å sveive inn bak Ryjet, men hesten har blitt kjørt fint med på slutten og vist veldig fin form. Spurten sist var veldig fin. Med klaff på veien, gjerne andre par utvendig, har hesten form til å vinne. Med tempo blir 10 Framante farlig. Satt i rygg leder senest, men hadde ikke noe spart til tredjeplassen. Hesten var god nest sist og gjør alltid disse jevne og fine løpene. Må med på forslagene.