Vi tar stilling i V4-innledningen i Östersund

Björn Karlsson vant Elitkampen med sin egen Tangen Haap i går på Solvalla. Det er ikke like mye i førstepremie i dagens lunsjløp. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En av årets største travhelger er over. Hvilken fantastisk helg det har vært på Solvalla! Ekstreme prestasjoner på rekke og rad. Er det rart vi elsker hestene og denne sporten?

Nå er det ny uke og nye omganger venter på oss med en eneste gang. Mandagen starter som vanlig med to lunsjomganger. Bjerke åpner showet. Her er det fransk lunsj. V5-spillet tar til 12:10. Kun ti minutter etterpå er det V4-start i Östersund. Herlig! Til kvelds skal det dreie seg om Leangen her hjemme i Norge. Her får vi se flotte hester. Madelen L.TC, Tante Ragnhild og Adakadabra er noen av navnene. Mens i Sverige kjøres V64-spillet i Lindesberg.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Sjekk ut følgende V4-anaslyer fra Östersund:

V4-1: 4 Backegubben og Bjørn Karlsson tror vi har en stor vinnersjanse i V4-innledningen og det blir dagens beste banker for oss i Östersund. Backegubben er feltets beste hest. Startgaloppene både tredje sist og nest sist uroer oss ikke noe voldsomt. I dag er det nemlig bilstart og da fungerer hesten mye bedre. I seks av de siste syv løpene med bilstart har hesten gått i trav. Han har møtt på klart tøffere motstand enn dagens. Dagens løp er veldig fint på papiret. Om bare ikke Bjørn Karlsson har feiret for hardt etter seieren med Tangen Haap i går, så bør dette være i orden. All in!

V4-2: 7 Dragon Powerfly debuterte for topptreneren Robert Bergh nå sist. Og det er ingen tvil om at hesten for utviklet seg hos han. Tidlig var vallaken å finne i dødens. På den siste bortre langsiden kjørte han seg til tet, og uten at kusken maste noe på han ble det en kontrollert seier. Normalt sett skal hesten være klart bedre i dag og sporet er ypperlig. Fra tet tror vi på en god sjanse.

1 Scarpetta er i toppform nå. Nest sist, fra samme spor som dagens, åpnet hesten meget tregt. Hesten er nok ikke rask nok til å holde føringen her, men de siste innsatsene har vært solide og han må regnes tidlig.



V4-3: 7 Secret Of Joy står i et flott spor. I tillegg har hesten en meget god kusk i Rikard Skoglund. Normalt sett skal dette dreie seg om en god tetmulighet. Orlando Vici-datteren gjør sjeldent et dårlig løp, og har vist fin fremgang hele våren. Nå sist synes jeg hoppa fullførte flott innvendig etter en tidlig galopp. Vi tror på en god sjanse.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





V4-4: 5 Zeus Dipa er en flott traver fra Robert Bergh sin stall. 4-åringen kom ut etter en pause på godt over tre måneder nest sist. Da ble det en enkel seier fra dødens i et løp få hester fullførte. Nå sist var hesten igjen klar favoritt. Han var kjørt av en læring den dagen, og på siste bortre kastet bare Zeus Dipa seg over i galopp. Robert Bergh har et godt tak på vallaken, men han er ikke helt til å stole på enda. Dagens lange distanse er nok ikke noe stort pluss - særlig ikke hvis han må brukes en del underveis. Favoritt, men ingen banker.

3 Mellby Galanga er en hest vi liker, men som ikke får det helt ut. Den dagen Maharajah-sønnen springer for fullt så kan han vinne et løp som dagens.