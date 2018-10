Vidåpen lunsjomgang med stort potensial

John Östman er aktuell i dagens lunsjomgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Vi sparker i gang en ny herlig trav galopp-uke, og det store høydepunktet denne uken skjer på Bjerke onsdag. Her er det nemlig DOBBEL V76-JACKPOT, og det ligger 1 987 076 ekstra i sjuerpotten.

Når det gjelder dagen i dag så er det Boden som er først ut med sin V4-lunsj kl.12.20. Leangen står så for den norske V65-omgangen, og her er man i gang kl.18.55. Eskilstuna avrunder mandagen med sin V64-omgang kl.19.30.



Boden byr på en åpen, og svært spennende lunsjomgang mandag. Fire fulle felt, bra kvalitet, og det vil overraske oss MYE om det ikke skreller ordentlig til i et par av løpene. Vi har jobbet frem flere helfrekke objekter, og skal til lukene med følgende:



V4-1 : 10 Pinewood Man – Innledningsløpet er veldig jevnt, og ikke helt lettløst. Det er fakta riktig så bra kvalitet på flere av hestene, og dette er et flott løp til å være lunsj. Vår ide har fin kapasitet, den er entaktet, men ikke helt enkel å kjøre. Rutinerte John Östman opp er spennende, og her er vi på vakt. Gikk fullt godkjent etter en grov galopp i tøffe omgivelser sist, og den er billigere ute nå. Er HET i en feilfri utgave.

V4-2 : 3 Ovicii – Kommer ut etter en velfortjent pause, og vi velger å gå på den direkte etter dette oppholdet. Har nemlig bra kapasitet i forhold til grunnlaget, og den radet opp med flotte innsatser før denne pausen. Kan ikke få et bedre løp når det gjelder motstand, og fra et perfekt spor med bra kusk iler vi til med tipsnikken. Løpet ellers er ikke spesielt lettløst.

V4-3 : 5 Beddinge’s Pride – Er en veldig talentfull 3-åring, og den har vært knallgod på slutten. Nå sist satt kusken og vinket fra midt på oppløpet og inn i mål. Vant utrolig enkelt, og var bedre enn noen gang. Er veldig kjapp fra start bak bilen, og vi blir overrasket om noen tør å svare denne. Fra tet er sjansene store, og hadde vi hatt en TOPPKUSK i «jolla», ja, da hadde dette vært helt grønt lys. Vinner trolig dette om alt går riktig for seg.

V4-4 : 13 Chintana Bananas – Er spennende i en veldig jevn finale. Har vært ganske tøft matchet på slutten, og den er billigere ute nå. Nest sist spurter den strålende ute i banen, og da møtte den på en helt annen og langt tøffere motstand enn hva den møter her… Rikard Skoglund opp er dessuten spennende, og spor 13 i en sportrapp er fakta et av de bedre sporene når man først står til som dette. Må med på alt! BANKES HELFREKT PÅ DEN LILLE BONGEN!