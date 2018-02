Vidåpen V4-lunsj med stort potensial

Carl Johan Jepson er aktuell i dagens V4-omgang. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Oddstips 1: Las Palmas må gripe sjansen

Oddstips 2: Lazio får ingen enkel oppgave

OL Pyeongchang: Her er programmet for vinter-OL

Fotball: Her er alle Deadline Day-overgangene

Eurojackpot fredag: Nordmann vant 41 mill kr

Premier League: Alle overgangene i januar

Eliteserien: Sjekk vinterens overganger i Eliteserien

Lerum med V5-fest i Bergen 1. februar!

Vi var veldig nærme å gjøre fullstendig storeslem i Bergen denne torsdagen, og hadde Vertigo Bjørn (16,01 i odds/vår vinner) slått til i innledningen (ble nummer 2), ja, da hadde absolutt ALT SATT. Nå ble det uansett FEST i V5-spillet, og undertegnedes MINSTE V5-bong på Kr.162 betalte ut meget fine Kr.3 551,-. Supersmellen, Sjeras (8-valg), var med på kun tre hester i V5-1.



Ny suksess på Bjerke 31. januar!

Det har svingt veldig bra av Kurt Leirvågs Bjerketips de siste månedene og det ble nye flotte gevinster på Bjerke onsdag. Det største V76-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 1 800) satt som spikret, og utbetalingen ble flotte Kr.11 349. På Eksperten ble det klaff for 10 andelslag og disse fordelte seg slik:

To systemspill med fire andeler a kr 1500 - utbetaling kr 11 772

Et systemspill med tjue andeler a kr 200 - utbetaling kr 10 664

Ett andelslag seks andeler a kr 336 - utbetaling kr 11 349

Ett andelslag fire andeler a kr 400 - utbetaling kr 11 349

Fire andelslag fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 11 349

Ett andelslag fire andeler a kr 899 - utbetaling kr 11 772

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Eskilstuna byr på en åpen, og meget spennende V4-omgang mandag. Her er det alt annet enn lettløst, og det burde gi bra betalt om man greier å løse denne V4-rebusen. Vi skal til lukene med følgende:



V4-1 : 1 Staro Kahlua – Var med på tøff kjøring innledningsvis før det ble rygg leder sist. Gikk så ut i dødens ca 600m fra mål, og den fullførte solid. Er kjapp ut, og det kan dreie seg om tet og slutt. PS. 10 Supermans Girl – Er det STORE OBJEKTET i dette løpet, og en hest vi ikke vil ryke på. Den feilet bort seieren, og en tid på ca 16,3/2140ma nest sist, mens den nå sist gikk et helt strålende løp etter startgalopp. Kommer ut fra formstallen til Fredrik B. Larsson, og her MÅ man være på vakt!

V4-2 : 7 Tribas Dream – Helskummelt løp, og dette er alt annet enn lettløst. Draget vårt har fått tre løp i kroppen etter en lengre pause, og den har full vinnerform i kroppen. Nå sist gikk den et gedigent løp etter en veldig grov startgalopp (tapte nok 50-60m), og den fikk et soleklart pluss i kanten av oss. Har her fått et nydelig springspor, motstanden er billig, og den må ha en meget bra sjanse om den går feilfritt. OBS!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V4-3 : 6 The Perfect One – Lanserte vi sist, men da feiler den altså kort før mål som vinner. Er i en helt utrolig bra form, og dette er ingen dum hest. Står her i et nydelig spor, og skulle den komme seg foran, ja, da tror vi fort dette løpet er kjørt. Må ha en stor mulighet i et ellers veldig jevnt løp.

V4-4 : 8 Polycrates Face – Blir HARDT betrodd i finalen, og på ren kapasitet er den best. Nå sist fikk den aldri helt sjansen bak Tudor Kronos, og den hadde muligens litt krefter igjen. Vær dog klar over at denne har blitt kjørt helt vilt med i karrieren av Kolgjini, og vi er svært usikker på hvor tøff den er i skallen sin. Kan vinne, men det er ikke snakk om noen banker. PS. 13 Pirate Broline – Ligger fortsatt i skorpen, og den spurtet meget fint når den fikk sjansen i kulissene sist. Har en bra grunnkapasitet, og får bare kusken klaff, ja, da trenger ikke denne å være borte.