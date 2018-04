Vidåpen V4-omgang med et stort potensial

Hanna Olofsson er svært aktuell i dagens lunsjomgang. foto_Roger Svalsr¿d_hesteguiden.com

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V5 Drammen: Høitomt kusker lunsjbankeren

Oddstips 1: Marseille har alle muligheter

Oddstips 2: Salzburg jakter semifinale

VikingLotto: Vant 319 millioner - la på røret da Norsk Tipping ringte



Lerum med lukefest i lunsjen 6. april - Kr.240 ble til Kr.12 405,-!

Tipsene sitter veldig bra for tiden, og undertegnede hadde en ny stor dag på travbanen fredag! I lunsjen til Örebro ble nemlig lukene tømt, og vi håper du var med på spillfesten! I V65-spillet ble det fullklaff for vår største V65-bong på Kr.1 944, og den betalte ut meget solide Kr.60 906,-. I V4-spillet satt alt, og her betalte vår minste bong på Kr.240 ut herlige Kr.12 405,-. På Eksperten ble det naturligvis fullklaff for samtlige V4-bonger.



Lerum med nye fulltreffere - denne gangen på Solvalla 3. april!

Det ble herlig klaff for fire av undertegnedes alternative kupongoppsett på Eksperten denne tirsdagen. Sjekk ut følgende:

Ett andelslag med fire andeler a kr 729 - utbetaling kr 27 729

Ett andelslag med fire andeler a kr 429 - utbetaling kr 25 595

To andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 26 341



Lerum med knallsterke tips på Momarken 2. april!

På Momarken 29. mars serverte undertegnede MH Herkules (2-valg / vår alternative banker), Ingemar Palema (2-valg / vår DD-banker), og Arnspik (2-valg) i en uløselig V65-omgang. Bare noen dager senere på samme bane, 2. april, så ble det dog "kling i kassen", og igjen var tipsene knallsterke. Det store V65-systemet (fire andeler a Kr.1 000) satt som spikret, og betalte ut storfine Kr.27 030,-. I V5-spillet ble det fullklaff for samtlige bonger på Eksperten, og Nettavisens bong på Kr.432 betalte ut herlige Kr.5 340,-. DD-forslaget på fire rekker hadde med storskrellen Kamperhaugs Dina på kun to hester, og gav en odds på solide 31,64.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Boden er den banen i Sverige som lager de beste menyene, og blandingen av svenske/finske hester byr stortsett ALLTID på store utfordringer. Dagens V4-omgang er intet unntak, og dette er en omgang som er alt annet enn lettløst. Vi har jobbet frem herlige objekter, og spiller frekke bonger i jakten på V4-cashen. Sjekk ut følgende:



V4-1 : 10 Kasper Sånna – Utfordrende innledning, og her kan det fort skrelle til. Hesten vi prøver oss med har funnet storformen, og for oss er det en gåte at den ikke er mer spilt. Den satt bom fast med vinnerkrefter nest sist, mens den nå sist moser alt etter å ha gjort grovjobben selv. Kan opplagt vinne igjen om den leverer som de siste gangene. SE OPP!

V4-2 : 9 Willy Fog – Nytt svært åpent løp, og vi har funnet en ny godbit. Hesten som vi her serverer ble det feil for nest sist, og den passerte mål med krefter igjen da. Nå sist ble den brukt mye innledningsvis, og den holdt veldig bra. Ble plukket ned oppunder mål, men innsatsen var altså klart positiv. Har nå fått tre løp i kroppen etter en lengre pause, vi snakker om en skikkelig vinnerhest, og den må med på alt!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V4-3 : 9 Marciano – Her blir 5 Roger America enormt hardt betrodd, men den skuffet sist, og hvordan er egentlig stallformen hos Hanna Olofsson? Etter en voldsom innledning på sesongen har det kun blitt to seire den siste mnd (2 av 26), og det er alt annet enn imponerende. Vi spekulerer mot storfavoritten, og vi gjør det med en traver som KAN ALT når den bare skikker seg. Feilet riktignok i debuten for ny trener sist, og den var ikke som best da. Glem dog ikke at den for eksempel femte sist jogget 12,4/2140ma med en avslutning i 10-fart. Lar seg ikke stoppe i en feilfri utgave? MÅ MED PÅ ALT!

HELFREKK DD-BANKER samt banker på den lille V4-bongen:

V4-4 : 6 Bessie Bliss – Er dagens beste skrellobjekt, og en hest som bare må prøves. Den var godkjent i årsdebuten, mens den nå sist trakk seg noe tilslutt etter et for tøft opplegg. I dag tror vi det kan bli tidlig tet (er veldig rask ut), og fra tet/eventuelt rygg leder er denne god nok til å overraske. Var elleve ganger blant de to beste i fjor, og det er en traver som pleier å være med i fremste rekke. Glem ikke at den femte sist spurtet ordentlig bra, og var ikke mye slått av 15 Loving You Deeply da… Bessie Bliss MÅ passes her!