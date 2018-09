Øvrevoll byr på herlig lunsjgalopp

Duca di Como (her med Sandro De Paiva som rytter) er Nettavisens V4-banker på Øvrevoll onsdag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Vi har en herlig onsdag foran oss i hestesporten og som vanlig er det galopp til lunsj og trav til kvelds. I likhet med forrige onsdag er det Øvrevoll galoppbane som er vertskap for V4-lunsjen og det er naturligvis også V5 på menyen. Til kvelden er det så klart for superonsdag på Bjerke. Bonuspotten i V76 skal fordeles på alle med sju rette og det er 695 351 kr ekstra i sjuerpotten.

I denne artikkelen skal det dog handle om V4 og V5-løpene på Øvrevoll og våre galoppeksperter har følgende vurderinger:

Starttider Øvrevoll onsdag:

V4 kl 12.20

V5 (som starter i V4-3) kl 13.10

En greve fra Como

Duca di Como har vært en av våre beste treåringer på Øvrevoll i år. Vant overlegent i debuten og fulgte opp med suveren seier mot eliten på 17. mai. Holdt så unna til ny seier i 2000 Guineas foran Derbyvinneren Square de Luynes. Vi fikk en følelse av at Derbydistansen ville være for lang, og denne gang stemte følelsene. Onsdag er det 1370 meter, en distanse i tror er ideell. Han er også kastrert etter Derby for å bli mer regulerbar i løpene. 5 Duca di Como blir vår V4-banker på Øvrevoll onsdag i V4-1.

Banker/dobbeltbanker i V5-3

V5 er en svært vrien jobb å finne løsningen på. I maidenløpet i V5-3 har vi funnet en duo vi velger å satse på. 2 Cool as Ice blir favoritt, men har aldri løpt på sand, og Yvonne Durant er usikker på formen. Vi synes likevel hesten har et fint løp og bankerspiller 2 Cool as Ice på de to minste V5-forslagene på Nettavisen. På de større forslagene garderer vi med 4 Hello Trouble, som ble toer i siste start. Det var faktisk en bra prestasjon, og han står nok ikke i 64 i odds denne gangen.

Ellers er det fullt opp med outsidere i V5-spillet, og de lave utbetalingene på rundt 300 kroner i V4 og V5 får vi ikke denne gang.