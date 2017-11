Årets nest siste løpsdag på Øvrevoll

Rock Dancer og Fausto Henrique er Nettavisens DD-banker på Øvrevoll torsdag ettermiddag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En meget innholdsrik torsdag står for tur og her er det trav og galopp fra tidlig ettermiddag til sent på kveld. Først ut er Østersund med V4-lunsj fra Sverige, før Bjerke overtar med lunsj-V5. Litt senere på ettermiddag er det galopp fra Øvrevoll, når landets eneste galoppbane byr på både V5 og V4. Til kvelden byr Bergen travpark på V65 her hjemme, mens Åby er vertskap for V64-løpene i Sverige.

Torsdagens løpsdag er årets nest siste på Øvrevoll. Neste torsdag er det slutt for i år, og så må vi vente i 21 uker på 2018-sesongen. Merk at V5 starter først med spillestopp kl 16.25, mens V4 starter kl 17.10 og at de tre siste V5-avdelingene alle inngår i V4-spillet.

I V5 dreier det seg mye om hor man velger å gå tynt. På de flate bongene prøver vi oss med 9 Rock Dancer i V5-4. Han tapte flere lengder i starten på søndag, men avsluttet fantastisk til tredje. Med en liknende prestasjon vinner han greit, men Rock Dancer kan variere i prestasjonene. Uansett så blir 9 Rock Dancer vår V5-banker på de tre minste V5-forslagene, samt banker i DD-spillet.

Trio gjør opp i V5-3/V4-1

I tillegg tror vi trioen 8 Swim With Sunbelt, 1 Greased Lightning og 2 Sir Benjamin gjør opp om seieren i V5-3/V4-1. Alle har stabil form, i tillegg til at underlag og distanse passer og på samtlige V5/V4-forslag står vi på disse tre.

Stabilitet på de firbente er ellers ikke særlig fremtredende. I programmet er 7 Kildare i V5-1 den eneste med to strake seire. Vinner han torsdag, blir han den andre ved siden av Calcaterre med tre på rad i hele 2017. Det er litt oppsiktsvekkende.

Vår lille luring er 3 Minas Tirith i V5-2. Hoppa har aldri vunnet, men det kan være på tide nå. Spurtet sterkt søndag, og den lenger distansen er bare en fordel. Blir trolig et fjerde-femtevalg, som kan være verdt å følge.