Årets siste løpsdag på Øvrevoll

Black Million med rytter Anna Pilroth får tillit som Nettavisens DD-banker på Øvrevoll i sesongavslutningen torsdag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Vi har en meget hektisk torsdag foran oss på trav- og galoppfronten. Dagen innledes med V4-lunsj fra Bergsåker før Bjerke overtar med V5-lunsj her hjemme. Litt senere på ettermiddagen er det så klart for siste løpsdag på Øvrevoll med både V5 og V5 på menyen. Spillemessig er det nok jackpotomgangen i V64 på Åby som lokker mest. Her venter det 1 033 509 SEK ekstra i sekserpotten. Her hjemme er det som vanlig på torsdagene V65 på Bergen travpark.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Kjempeklaff i V76

Det ble flott utbetaling i V76 for fjerde onsdagen på rad på Bjerke onsdag 21. november. Selv om dagens største favoritt 15 Troll Svenn innfridde i V76-1, landet utbetalingen på 78 206 kr for sju rette. Petter Kristiansen kom ikke i mål på sine spilleforslag på Nettavisen. Men på Eksperten ble det stjerneklaff for to av hans andelslag "SisteSuperV76MedPetter". De hadde begge med innl.pris på kr 3 380 kr (fire andeler a kr 850). Kupongene inneholdt en gang sju rette og 22 seksere og betalte tilbake formidable 102 934 kr hver seg.

I denne artikkelen skal det dog heretter handle om løpene på Øvrevoll. Det er årets siste løpsdag på landets eneste galoppbane. Det er både V5 og V4 på menyen. V5 starter først med spillestopp kl 16.15. V4 som innledes i V5-3 har spillestopp kl 17.05. Nettavisens galoppeksperter hadde en strålende oktober og har også hatt en flott november hittil. Forrige uke ble det veldig favorittpreget på Jägersro onsdag både i V4 og V5 og i V4 på Bro Park søndag, mens det ble betydelig mer vrient på Øvrevoll torsdag. I V4-spillet ble det dog flott systemklaff. Denne uken ble det flott V4-klaff på Bro Park onsdag.

Ny suksess på Bro Park i V4 onsdag 21. november

Det ble ny flott klaff i V4-spillet på Bro Park denne onsdagen. Våre eksperters V4-forslag med innl.pris på kr 480 satt som støpt og betalte tilbake pene 2 577 kr.



Nesten 14 000 tilbake på V4-systemet

Det ble ikke lettløst på Øvrevoll torsdag verken i V5 (23 486 kr i utbetaling) eller i V4-spillet. Men våre systemet fortsetter å høste gevinster. Fire glade systemspillere (fire andeler a kr 750) kunne glede seg over fire rette og en V4-utbetaling på kr 13 946.

Fin V4-gevinst på Øvrevoll torsdag 8. november

Nettavisens galoppeksperter sitt V4-forslag med innl.pris på kr 960 satt som støpt denne torsdagen. Den favorittfrie rekken betalte tilbake pene 3 872 kr.

Kr 144 ble til 3 872 kr i V5 på Bro Park onsdag 7. november

Til tross for en strålende rank med førstevalg på 5 Masumi i V4-3 (4. valg i spillet) og 3. valg på 14 Heart Man i V4-4 (6. valg i spillet), kom vi ikke i land i V4-spillet denne onsdagen, da vi gikk tynt i V4-2. Men i V5-spillet ble det storeslem. Det aller minste V5-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 144) satt som det skulle og betalte tilbake meget flotte 3 872 kr.

Over 100 000 kr tilbake i V5-spillet på Jägersro søndag 4. november

Det ble aldeles ikke lettløst i V5-spillet på Jägersro søndag. Men Nettavisens galoppeksperter fanget storoutsideren 6 Leo The Lion (6. valg i spillet og markert på 3 prosent) på kun tre hester på sitt største V5-forslag (innl.pris kr 1 944) i V5-3. Ingen favoritt vant og V5-utbetalingen stoppet på storfine 25 864 kr. På Eksperten ble det klaff for tre andelslag med fire andeler a kr 500, samt et systemspill med fire andeler a kr 750.

Suksess også i V4-spillet på Jägersro søndag 4. november

Det ble ikke like stor utbetaling i V4-spillet. Men folkebankeren 3 Angel Love måtte nøye seg med 2. plass i V4-2 og her vant nestfavoritten 4 Marta. Den var med på V4-forslaget med innl.pris kr 924 og det forslaget satt som støpt og betalte tilbake pene 3 104 kr.

Solid systemklaff i V5 på Øvrevoll torsdag 1. november

Det ble alt annet enn lettløst i V5-spillet på Øvrevoll denne torsdagen til tross for at to førstevalg vant. Vårt V5-system med fire andeler a kr 750 fortsetter å fange gode gevinster. 15 749 kr ble utbetalingen nå.

Dobbel V5-utbetaling i V4 på Øvrevoll 1. november

Vi måtte dessverre opp på vårt største V4-forslag (innl.pris kr 1848 kr) for å fange dønn sistevalget 5 Princess Jessica i V4-1. Og grunnet strykning i V4-4, fikk vi to ganger V4 på dette forslaget og flotte 10 208 kr i utbetaling.

Takk for i år

Med løpene torsdag avslutter Øvrevoll årets sesong. Finaledagen har relativt små felter, men for oss er det ingen enkel rebus. Vi får nok noen klare favoritter, som 3 Mestre dos Magos i V5-4/V4-2. Seieren sist uke var enkel, men det er mange favoritter som ikke har klart å følge opp en seier med en ny gevinst. Baneforholdene kan endre seg, eller konkurrentene kan stikke kjepper i hjulene. Vi bankerspiller 3 Mestre dos Magos på det minste V5-forslaget, men tar med 1 Seraphine og 6 Mongolian Navy på de større V5-forslagene.

I V5-1 tror vi en del på 1 Dickie Dickens. Han tar teten, og 150 meter kortere enn sist ser vi på som en fordel. Tapte sist for 3 The Kid, og det kan han gjøre igjen. Vi står på disse to på de to minste V5-forslagene. Men går det for fort i tet, kan andre dukke opp, så vi tar med alle fem startende på det største V5-forslaget.

I V5-3/V4-1 er vi spente på 3 Asaks Ambition. Sist på 1600 meter gikk det alt for fort fra start, nå er det langt kortere. Det liker nok også 7 Jurga, som har seirene sine på sprint. Mange veier fører til mål, men vi er usikre på hvor skrellen kommer.

