Årets største galoppdag i Århus

Oliver Wilson er aktuell i dagens V5/V4-omgang fra Århus. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Birger og Morten byr på følgende til Århus søndag:

Årets store galoppdag på Jylland kommer i Århus søndag. Hovedoppslaget er Jydsk Derby, hvor hjemmetrener Marc Stott har den klare favoritten. 5 Sir Churchill i V5-5 og V4-3 var i fjor en av de tre-fire beste toåringene i Skandinavia. Han årsdebuterte nylig på Jägersro uten å få fullklaff, men han er mye bedre på gress. Vi tror på suksess søndag og lar ham stå alene i V5-spillet.

På de litt større kupongene i V4 har vi råd til å ta med et par hester til. Både 3 Sankt Peder og 8 Gibson har fin klasse, og de kan by favoritten på kamp. I V4-4 har Marc Stott også en favoritt i 4 Novicell, og det er en god sjanse for at løpsdagen avsluttes med en dobbel til Stott og Oliver Wilson.

Ellers er det flere meget åpne løp, som gjør at V5 kan gi riktig bra. I øyeblikket, hvor omsetningen ikke er så alt for høy, ser 9 Sir Danzbo i V5-3/V4-1 t til å være et spennende objekt. Han startet i fjor for sin eier og trener Lea Olsen. Selv om Lea slett ikke er noen dårlig jockey, blir det interessant når Carlos Lopez svinger seg opp i salen.

