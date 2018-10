Bankeren i full Fyr på Bjerke

Stumne Fyr er en herlig traver, som i dag får dyktige Eirik Høitomt som kusk. Foto: Morten Skifjeld/ Hesteguiden.com

Denne tirsdagen starter opp med internasjonal V4-lunsj fra Solänget. Det er mange hester i hvert løp, og det lukter fine kroner for de med fire rette her. Rett etter dette rettes alt fokus mot hovedstaden her hjemme. Bjerke kjører på med en V5-lunsj, og denne starter 13:40. Til kvelds skal vi ikke bevege oss lengre enn til Momarken. Tirsdagens V65-omgang er finfin og den første avdelingen starter 18:55 på Momarken. I Sverige så er det Jägersro som holder V64-omgangen. 19:30 må bongene være inne her.

Dagens lunsjomgang på Bjerke har ikke fulle felter. Til tross for dette var det ingen enkel oppgave å finne en banker. Vi falt dog ned på en kapasitetstraver som vi mener har en topp sjanse uten galopp. Hesten har fungert veldig fint den siste tiden.

V5-5: 6 Stumne Fyr. Dette blir dagens beste banker. Det er en viss risiko, for han kan galoppere, men dagens omgang er vrien. Det var ingen enkel jobb å finne bankeren. Stumne Fyr har nå gått tre feilfrie løp på rad.



På kapasitet er jeg ikke i tvil om at dette er feltets beste hest. Tredje sist tok han en enkel seier, og svarer ut en såpass god traver som Hommes Ferrari ned oppløpet. Nest sist er han ute i derbykvalifiseringen, mot hester som Bokli Rapp og Philip Ess. Ned oppløpet blåser Stumne Fyr forbi en hest som Björlifix. Jeg klokket Stumne Fyr opp i mot vinneren Philip Ess fra den siste svingen og inn. Stumne Fyr gikk raskere, og det via fjerdespor. Det forteller alt om prestasjonen. Han galopperte rett etter mållinjen, men det var nok på grunn av den høye farten. Nå sist på Bjerke fikk han en elendig start og var sist i feltet da det gjenstod en runde. Sisterunden til 4-åringen var meget fin, og gikk unna på 25-tallet. Jeg liker denne hesten veldig godt, og nå er det altså Eirik Høitomt som kusker. Det tror jeg bare er et pluss. Denne må prøves som banker i begge spilleformer!

V5-1: 8 Glazier's Support var undertegnede på nå sist på Bjerke. Hesten hadde ikke avslørt noe voldsomt form før det løpet, men fikk Dag-Sveinung Dalen opp som kusk, og det gjorde susen. Vallaken fikk et perfekt løp av kusk Dalen, men spurtet også strålende til enkel seier. Inntrykket var veldig fint over oppløpet. Dette er jo en traver med veldig hyggelig kapasitet, men som en så god trener som Anders Lundstrøm Wolden ikke fikk til å fungere. Dagens distanse er muligens et lite minus kontra sprint ved seieren sist. Uansett så likte jeg inntrykket sist såpass mye, at jeg mener dette skal være feltets førstevalg. Nevnte Dalen kusker igjen. For de aller frekkeste kan dette være en alternativ alenestrek, for motstanden er ikke avskrekkende.

V5-2: 1 Helmin Lykke. Jeg har ingen peiling på hvordan denne skal løse førstesporet bak bilen. Hoppa har gjort seks løp så langt, og alle har vært med voltestart. Hun har dog vist veldig fin kapasitet. Helmin Lykke slo på en kort galopp i starten nå sist, men var å finne i dødens hele den siste runden - med gode Sikvelands Bork i andre par utvendig. Hoppa til Sigurd Helmen stakk til tet på siste bortre, men kunne ikke stå i mot nevnte Sikvelands Bork. Helmin Lykke gjorde uansett et strålende løp. Etter å ha sjekket opp dagens konkurrenter bør det være hyggelig tetsjanser for hoppa. Hun virker til å ha ganske så fin fart i kroppen. Sigurd Helmen kusker og trener. En mann som har kusket 13 løp de siste seks årene. Dette i kombinasjon med at hesten gjør sin første start bak bilen, gjør at det kun er et førstevalg i løpet. Ingen banker!

V5-3: I dette løpet blir 6 Pirat Pia ganske klar favoritt etter innsatsen på Momarken sist - og den var bra. Men jeg kjenner denne hesten veldig godt, og det er ikke snakk om en hest som bare rader opp dette. Han er i form for tiden, og kan fint vinne igjen, men kapasiteten er ikke overlegen dagens konkurrenter. Ingen banker for meg.

1 Broad Vision har i dag helt ypperlig forutsetninger. Dette er en traver som bør ha ryggløp i det lengste dette, men jeg tror det er en grunn til at trener og kusk Geir Flåten har meldt hesten på sprint for første gang i dag. Jeg tror sistnevnte vil satse i tet med 3-åringen her. Broad Vision er lynrask bak bilen, og har så å si tetgaranti. Hesten var og positiv etter startgalopp på Klosterskogen nå sist. Vi venter på at det skal løsne for Broadway Hall-sønnen. Jeg synes dette er hesten i feltet man må spille. Klart førstevalg.

V5-4: 1 Dupont. Jeg skal innrømme at jeg en stund var inne på å bankerspille denne, men jeg er svært usikker på hvordan hesten løser dagens førstespor. Overflydd blir han, men jeg frykter galoppen mest. Dupont satt fast i Per Ulvens Æresløp sist. Det var et langløp med mange gode hester. Hamre-traveren er i form, og uten galopp er det en hyggelig sjanse. Han er dog ikke noe klink vinner selv om han traver feilfritt hele veien.

Magnus Jakobsson kommer nemlig med en finfin traver fra Sverige i 7 Fossens Tosse. Som 3-åring leverte denne flere flotte løp, og vant tre løp mot ganske fin motstand da. Så ble det bråstopp i hele fire år. Et langt skadeavbrekk satte stopper. Nå er hesten tilbake, og har gått tre løp så langt i år. Første gang ut i Årjäng var hesten meget positiv, og så veldig fin ut. Nest sist galopperte han før bilen hadde sluppet feltet. Nå sist blåste han rundt konkurrentene på siste bortre, og vant svært enkelt med masse krefter spart. Jeg er meget spent på denne i dag, og tror på en veldig god innsats. Skal være førstevalg i løpet da Dupont har en vrien utgangsposisjon.

Disse to skiller seg mye ut, men den soleklare tredjehesten i feltet er 3 Photolicious. Denne hesten har aldri imponert meg noe voldsomt, men med maks klaff kan han vinne.