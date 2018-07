Bankeren loser oss til lukene i Drammen

Haugestad Losen er i fin form og har en fin oppgave foran seg under lunsjen i Drammen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En svært innholdsrik torsdag venter, og her finnes det flere STORE høydepunkter. Lindesberg er først ut med deres V4-lunsj kl.12.20. Deretter skal vi til Drammen, og her begynner V5-lunsjen kl.13.40. Klosterskogen serverer en strålende V65-jackpotomgang kl.18.55, og det ligger 389 871 ekstra i sekserpotten. Øvrevoll avrunder så torsdagen med en meget utfordrende V65-omgang kl.19.30. Det er også JACKPOT her denne kvelden, og det ligger 279 705 ekstra i sekserpotten.

Petter med DD-klaff på Bjerke 24. juli

Ingen klarte syv rette denne onsdagen. Og på en dag der begge våre bankere kom på andreplass, var det svært gledelig at DD-spillet suste inn. Petter Kristiansen mente Revenue Lavec hadde en topp vinnermulighet i den andre dagens dobbel-avdelingen. Det stemte, og sistnevnte blåste konkurrentene. Det største DD-forslaget var på 300 kroner for dagen, og betalte ut strålende 2839 kroner. Håper det var fler som tok rygg her.

Omgangen i Drammen....

Tet og slutt

Omgangen i Drammen har på ingen måte noen utpregede bankerkandidater, men skal man ta seg gjennom fem løp bør man ha en banker. Derfor går jeg all in på 4 Haugestad Losen i V5-3. Dette ser på forhånd ut som et to-hesters løp. Med 1 Dæmro Kjempen som utfordrer. Men jeg tror mye av løpet kommer til å bli kjørt på startsiden. Nevnte Dæmro Kjempen er ikke i nærheten av å være like rask som Haugestad Losen bak startbilen, og i tillegg er det galoppfare for Dæmro Kjempen. Haugestad Losen sitter, tror jeg, tidlig i tet her. Hesten var strålende til tredjeplass etter en solid langspurt på Jarlsberg sist. Gode Faks Blæsen vant. Om denne tar tet kan jeg ikke forstå at han skal tape dette billige løpet. All in på 4 Haugestad Losen i V5-3.

V5-1: I den første avdelingen har 7 Divided By Zero en opplagt vinnersjanse. Hesten møter helt rett motstand og er en helt grei favoritt.

Jeg vil dog fra frem 2 S.M.K Smashing. Hesten har tullet seg bort de siste gangen, men allikevel vist fin form. Sist i Drammen galopperte vallaken seg bort i starten, men opphentingen var av beste merke. Det står sjetteplass i raden, men fakta er at hesten kun var et hestehode bak andreplassen. Innsatsen var strålende. I dag er det sprint og holder 5-åringen seg til trav tror jeg på tidlig tetkjenning. Fra den posisjonen skal favoritten være god for å slå denne. Jeg håper Renate Aarlie prøver å kjøre i tet, for da er dette nemlig et hett objekt i løpet.

V5-2: Dette er ikke et løp for historiebokene, og det er rett og slett ganske svak klasse. Det skiller dog en god del på hestene her. 3 Super Talisman skal regnes med gode vinnersjanser. Det blir favoritten i løpet, og det er helt riktig. 4-åringen er dog alt annet enn travsikker, og kan ikke stoles fullt på. Hingsten ble femte i et løp meget gode L`amour Bonanza vant nest sist. Denne Wolden-traveren har ikke fått det helt til å stemme på slutten, men det skal være ganske så fin kapasitet i han. Uten galopp er vinnersjansen god i dette løpet. Motivert favoritt.

En hest som 4 Twigson Bonanza kan mye på sitt beste, men har vært helt formløs den siste tiden. Om han skulle levere en bedre innsats har denne hyggelig kapasitet. Følges litt med her.

V5-4: 11 Kleppe Spødå. Denne tre år gamle hoppa har kun gått to løp så langt i karrieren. I debuten på Biri ble det galopp fra start. Etterpå ble ikke hesten kjørt mye med. Bachmann, som kusket, tok det veldig pent. Innsatsen var dog ganske fin til sjetteplassen etter 30-40 meter galopp på startsiden. Bork Odin-datteren gikk et svett løp sist og var virkelig god. Hun la inn en siste 500-meter på rundt 30,0. Andreplassen bak Havprinsen var solid. Med en lignende innsats i dette løpet skal hoppa regnes som en stor vinnerkandidat. Vi prøver Kleppe Spødå som en frisk DD-banker.

10 S.K`s Ariel får naturligvis plass på alle bonger i V5-spillet. Hesten gjorde et morsk løp sist etter stor galopp i starten og er naturligvis veldig aktuell i dette løpet. Jeg frykter dog at det blir ny galopp igjen, for travet var ikke spesielt rent sist, til tross for den gode innsatsen. Må med på absolutt alt av bonger.

V5-5: 7 Global Rising. Denne kommer neppe til å bli hardt betrodd av salen, men fakta er at dette løpet holder veldig svak klasse. Og Global Rising er ikke av de dårligste i dette feltet. Hoppa ble tross alt fjerde bak Bad Nite Call Saul, Vincent og Egon B.R fjerde sist. Det var en veldig fin innsats. Nest sist ble hesten totalt feilmeldt mot altfor gode hester i et V75-løp. Nå sist galopperte hoppa flere ganger, men viste fin fart i mellom galoppene. Innsatsen hoppa gjorde fjerde sist duger langt i et løp som dagens. Dag Sveinung Dalen kusker og det er spennende. 7 Global Rising prøves som et frekt objekt i den siste avdelingen.