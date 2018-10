Bankeren taper ikke feilfritt på Bjerke

Gjølmes Magistrate kan legge på til sin andre strake for trener Anders Lundstrøm Wolden. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En tirsdag med mye trav venter, og som vanlig starter vi dagen i Sverige. Tirsdagens lunsj er det Jägersro som står for. Husk å lever bongene før 12:20. Rett etter dette er det Bjerke som står i fokus med sin V5-lunsj. Fristen å forholde seg til her er 13:40. Til kvelds er det Forus som står for underholdningen fra Norge. I Sverige er det hovedstadsbanen Solvalla som kjører på med V65-omgangen.

Nå er det Bjerke vi skal tenke på, og her er lunsjanalysene:

V5-2: 2 Gjølmes Magistrate. Det oser tet rundt om for Wolden-traveren i dette løpet. Kun seks konkurrenter imot, og uten tull på startsiden er tetsjansene til vallaken svært gode. Vel i tet, så ser ikke jeg for meg at dette blir noe løp for minnebøkene. Det vil sannsynligvis bli en første 1000 meter på rundt 20,0 (noe som ikke er fort, men til fordel for tethesten) Da skal Gjølmes Magistrate ha en topp vinnersjanse. Inntrykket i Wolden-debuten nå sist på Bjerke var veldig fint. Det så ut til å være mer å gå på, og hesten skal legge på til to strake seiere her. All in på alle bonger i V5-spillet.

V5-1: 3 Kjekk Pila. I hvilket skikk denne evigunge hoppa kommer ut i er vanskelig å svare på. 14-åringen har kun gjort seks løp i karrieren. Hun har vunnet tre av dem. Kjekk Pila debuterte med seier, og det som 13-åring. Hun forsvarer seg fint fra tet, og jeg regner med at hesten er i fin forfatning her. Jeg mener hun skal regnes som et klart objekt i løpet, hun er nemlig veldig seig på gode dager.

7 Grinder Gutten skal passes, og får plass på alle bonger. Vallaken har fått et løp i kroppen etter en meget lang pause. Da virket han veldig tung i kroppen, og toppformen er nok et godt stykke unna. Men en sisterunde på 29-tallet og en del trening etterpå har nok gjort godt.

V5-3: 3 Sycamore Broline. Denne svenskegjesten er på ingen måte en dårlig traver. Han innledet 4-årssesongen på en finfin måte. Det ble en andreplass og en seier og hesten virket til å være ordentlig på gang. I tillegg satt han fast, femte sist i raden på Åby, og det i et løp kapable Randemar R.D. vant. Sycamore Broline fikk så en pause på nesten et halvt år, men 4-åringe har rukket å gjøre to løp etter pausen. Nest sist, første gang ut, gikk han veldig fint fra dødens. Mens nå sist hadde han en umulig oppgave. Her skulle han blant annet hente tillegg på en hest som Visentini. Glem at det står en null i raden, for hesten gikk fint den med en sisterunde på 15-tallet. Jeg tror denne er god mot dagens motstand. 3 Sycamore Broline blir et objekt for meg.

V5-4: 1 Solva blir min DD-banker, og jeg var en stund inne på å bankerspille hoppa til Pål Sem. Jeg tror nemlig hesten på kapasitet er klart best i dette feltet, men hun er ikke helt til å stole på. En galopp på de siste seks er hyggelig lesning, men på 23 starter har Sem-traveren galoppert 11 ganger. 5-åringen er uten tvil en humørhest. Jeg mener dog formen er veldig fin for tiden, og at hun åpnet så fint som hun gjorde bak bilen sist var overraskende. Er hun like rolig i dag kan hun sitte tidlig i tet her. Hun må ikke ha tet for å vinne dette løpet, men det vil jo hjelpe på. Solva ble spurtet ned rett før målstreken sist, og det var ikke på grunn av at hoppa var sliten. Hun hadde bare ikke farten til T.H Thermina i kroppen. Om alt går rett for seg så har Solva en finfin sjanse.

V5-5: 11 Gilbert B.R ble faktisk, av noen eksperter, holdt som favoritt til å vinne travderbyet i september. Slik gikk det ikke. Hingsten ble kjørt med i tet i kvaliken, men var tidlig sliten. Etter dette har han forsøkt seg på Solvalla. Og det var ikke et hvilket som helst løp. Det var et uttagningsløp til selveste Europaderbyet. Gilbert B.R sto til 150 i odds, og var aldri i nærheten av å ta seg til noe finale. Hesten var sliten allerede på siste bortre. Det er klart det var tøffe konkurrenter, men på en bedre dag hadde han holdt følge med dem inn ihvertfall.

Dagens motstand er svak, og på ren kapasitet skal hesten vinne et slikt løp som dette med mange lengder, men i tillegg til noe usikker form så sliter hesten i bakspor bak bilen. Dette varslet vi for sist, da han hadde bakspor, og jammen meg spratt han ikke. Jeg har en bedre banker i V5-spillet, men for dere som vil ta sjansen på at hesten traver bak bilen kan gå all in på Gilbert B.R.

6 Ambitious Voyager er den nest beste hesten. I dag ligger det an til at Tvedt gir traveren sitt et ryggløp. Med klaff kan denne fint vinne, og særlig om favoritten skulle tulle nok en gang på startsiden. Regnes på alle bonger.