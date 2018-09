Bankeren taper ikke på Bjerke

Hardy B.R er en meget fin hest å se til. På tirsdag kommer han ut i V5-2 som stor favoritt. Foto Morten Skifjeld/ Hesteguiden.com

Det har vært mange fine travhelger den siste tiden, og den kommende helgen er også en godbit for oss travelskere. Färjestad og unionstravet er herlig. Før den tid er det en god del å henge fingrene i. Først ut denne tirsdagen er V4-lunsjen, og i dag kjøres denne på Romme. Etter dette er det kun et lite opphold før Bjerke setter igang med en finfin V5-lunsj 13:40. Til kvelds er det en spillemessig herlig V65-omgang fra Momarken som venter oss. I Sverige er det fenomenale spilleløp på Solvalla. Her skal det nemlig kjøres uttagningsløp til Oaks og kriterie. Med andre ord - vi kan vente oss en strålende travtirsdag!

Det ble flott klaff i V4-spillet på Leangen mandag.

Med dobbeltbanker i V4-1 på storfavoritten 5 Easy On The Eye og 3. valget 1 Locamotion ble grunnlaget lagt i V4-1, der Locamotion ledet hele veien. Heldekk i V4-2 med 1,8 prosenteren 4 Gjølmes Mai Schuva i V4-2, så dobbeltbanker på 6-11 i V4-3 der favoritten 11 DerbyD'Estino vant overlegent og i V4-4 ble det seier til 7 Balder Halbak (3-valg). Leirvågs V4-forslag på Nettavisen med innl.pris kr 480 satt klokkerent og betalte tilbake meget pene 11 759 kr.

Nå skal det bare handle om lunsjkjøringen på Bjerke. Sjekk ut følgende analyser:

V5-2: 2 Hardy B.R. Nå som 1 Brainy ble strøket, så ligger det an til at dette er tethesten underveis. Nå har ikke Ottersen-traveren vunnet på sine fem første forsøk i karrieren, men fakta er at hesten har utviklet seg i riktig retning den siste tiden. Nå sist på Bjerke blåste hesten til tet, og åpnet den første 500-meteren på 12-tallet. Det ble rygg leder underveis, men tethesten var sliten allerede på siste bortre. Hardy B.R fikk åpning og spurtet solid til andreplassen bak L.A`s Magic Moment. Denne innsatsen, fra tet i dag, skal rekke meget langt. Dette skal være en meget solid banker. Hardy B.R tar sin første seier i dag. All in!



V5-1: 8 Fast Track. Etter å ha kommet til Norge med en litt rufsete rad fra Belgia og Nederland var vi spente på denne før debutløpet i Norge sist. Og hvilken innsats vi fikk se av Fast Track. Han hadde syvendespor bak bilen den dagen, og kusk Malmin tok det meget forsiktig fra start. Helt sist satt ekvipasjen da det gjenstod 1200 meter. Da sendte Malmin hesten frem, og jammen meg tok han ikke like så godt over teten. Derfra var Fast Track dønn overlegen. Det var meget imponerende, og sjansene for seier i dag er store. Men vi har kun sett hesten en gang, og i dag er det sprint. Det kan bli feil, og vi prøver oss i mot.

Jeg tar med en hest i mot og det er 9 Well Made. Denne hesten har en hel del kapasitet i seg, og er kraftig på gang. Han har gått flere gode løp den siste tiden, og fra dagens spor vil han få et perfekt løpsopplegg. Vi har bare sett favoritten en gang, og vi tar med 9 Well Made på alle forslag.

V5-3: 3 Amazing Dream er har en ussel rad, men merk dere at dette egentlig er en meget talentfull traver. Han har tross alt vunnet Tamin Sandys Æresløp. Den dagen slo han blant Black Talisman og Robin G.T. Black Talisman som ble andre i fjorårets kriteriet. Det er hvertfall ingen av disse hestene i dette løpet, men Amazing Dream har skuffet stort i lang tid. Jeg synes dog at hesten var klart positiv nå sist - etter mange skuffende innsatser. Wolden-traveren var ute i kvalik til årets derby, og spurtet fint til fjerdeplassen. Om hesten fungerer slik han skal, så er det meget gode vinnersjanser her. Motivert førstevalg!

9 Mr. Picasso er i veldig fin form, og må med på alle spill. Han har de siste gangene vært litt uheldig. Tredje sist ble det dødens hele veien, men til tross for dette holdt hesten strålende til tredjeplassen. Nest sist ble det tidlig galopp. Mens nå sist ble det nok en gang dødens. Igjen gikk Mr. Picasso strålende til tredjeplassen. I dag blir det ryggløp, og jeg tror denne vil spurte ekstremt fort. Passes!

V5-4: 3 Lome Bajas. Slik jeg leser denne startsiden, så blåser 6 Kringlers Balder fort til tet. Denne skal ikke sitte i tet på dagens distanse, og da tror jeg Vidar Hop og 3 Lome Bajas kommer tidlig frem og overtar teten.

Lome Bajas er en meget fin traver. Og til tross for at hesten har gjort gode løp den siste tiden, har han mer inne. Nå har han blitt kastrert i pausen, og det rapporteres om at hesten har roet seg mye ned. Dette er meget spennende. Min vurdering av denne traveren er at han har masse kapasitet inne, og normalt sett bør han vinne et slikt løp som dagens. Om kastreringen har slått heldig ut, tror jeg hardt på denne. Soleklar DD-banker!

V5-5: 4 Riccochet Face. En morsom startside venter, for 7 Ny Komet er meget rask bak bilen, og spørsmålet er om denne kan hente en lengde på Riccochet? Jeg tror det blir jevnt, men tror ikke det. Jeg tror Riccochet Face er tidlig å finne i tet. Da er det fine vinnersjanser. Hesten står med en fjerdeplass nå sist, men her må vi huske på at det ene sulkyhjulet ble ødelagt 1200 meter igjen. Det er ikke mulig å vinne løp med et ødelagt hjul. Allikevel var hesten strålende til fjerdeplassen. Etter løpet bekreftet Vidar Hop det vi trodde - nemlig at uten punkteringen hadde hesten vært helt klink. God sjanse for Riccochet Face.

8 Prince Tanic er dog en meget hyggelig traver, som har prestert bra mot til tider god motstand i Sverige. Det blir meget spennende å se hesten i Norge igjen. Og med Dag Sveinung Dalen som kusk. Må med på alt!

I DD-spillet spiller jeg disse to alene mot Lome Bajas i DD-1!