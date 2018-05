Bankerfri lunsj med godbiter på menyen

Kolbu Kæsj og kusk André H Stensen. Torsdag kommer de ut på Bjerke. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Det ble STOLPE UT for undertegnedes flate bonger denne lørdagen da Master Crowe stod alene på de. Systemene til undertegnede gjorde dog rent bord, og de satt som spikret. Folkesystemet (25 andeler a Kr.200) betalte ut Kr.19 508, mediumsystemet (5 andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.19 508, og det største systemet (fire andeler a Kr.2 995) betalte ut Kr.23 320,-. Godbiter som Ultra Bright (3-valg), og Ringostarr Treb (2-valg) stod begge alene i a-gruppen...

Petter med solide tips i Drammen - Kr.945 ble til Kr.20 505!

Det ble servert svært fine tips til lunsjomgangen i Drammen 28. april. Nettavisens største bong til Drammen til Kr.945 satt som et skudd og betalte tilbake flotte Kr.20 505



På Eksperten ble det også fullklaff. Før siste avdelingen sto faktisk Nettavisen igjen med 20 av de gjenværende 47 bongene. Til slutt kom fire ekspertenbonger gjennom med fem rette, og de hadde en innleveringspris fra Kr.945 (fire andeler a Kr.250/fem andeler a Kr.200) til Kr.1 800 (fire andeler a Kr.450).

Lerum med supertips i Harstad 21. april! Tok du rygg?

Det ble servert enormt sterke tips til Harstad denne kvelden, og lukene ble tømt! Nettavisens bong på Kr.1 920 satt som støpt, og den betalte ut hele Kr.17 518,-. I V5-spillet satt ALT, og vår minste V5-bong på Kr.192 betalte ut fantastisk fine Kr.5 741,-. Dagens storskrell Young Moon Hoss (5,6%) var med på kun tre hester i V65-6.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det ble en FLOTT søndag på flere arenaer, og vi håper at du tok rygg. På Jägersro suste V4-forslaget på Kr.192 inn, og betalte ut meget fine Kr.2 381,-. I DD-spillet stod 2-valget Trickbag alene, og 6-valget Red Robin var ranket som et 2-valg! DD-oddsen ble MEKTIGE 68,75! Vårt minste DD-forslag på Kr.200 betalte ut knallfine Kr.3 437,-. Du tar vel rygg på våre galopptips?

På Leangen tok Kurt Leirvåg for seg i V5-spillet, og den minste bongen på Kr.168 satt som spikret. Utbetalingen på den ble herlige Kr.2 707,-. Sea Samedi ble servert som en topp DD-banker mot dagens tyngste favoritt, Derby D'Estino. I V4-spillet på samme bane ble det også fullklaff, og her betalte bongen på Kr.896 ut Kr.4 296,-.

Allerede kl.11.30 knaller Bjerke til med en spennende lunsjomgang, og det er en omgang vi liker skarpt. Vi spekulerer mot dagens tyngste favoritter, og her skal vi være med å "krige" om tusenlappene. Gå ikke glipp av følgende:



V5-1 : 3 Aida Mae – Innledet svært lovende som 3-åring, men så begynte den å røre det til for seg, og sesongen ble nok ikke som ønsket. Har nå gjort to løp etter pause, og sist varslet den fakta full form. Ble for pigg på startsiden, og slo på en galopp der. Fikk så en albue fra Cato Antonsen i hodet ca 1100m fra mål, og dermed ble det en ny galopp. Så fin ut bak feltet, og feilfritt kan det fort være en vinner nå. OBS!

V5-2 : 5 Katie Mae – Blir KNALLHARDT betrodd etter løpet sist, men kanskje kan det ha kostet mer enn det smakte? Ble kjørt helt ned i kjelleren, og slikt kan sette sine spor på ferske hester… 3 Brainy – Er med på alt hos oss. Dette er en traver som vi vet har trent fint etter den kom inn på stallen til Tvedt, og den skal være en god del bedre enn det grunnlaget den har på konto. DOBBELTBANKER!

V5-3 : 3 Kolbu Kæsj – Kommer ut med fine rapporter i ryggen, og det er det opplagte spillet her. Har for eksempel møtt 7 Edens Odin ved to anledninger, og den har slått favoritten enkelt. Kolbu Kæsj kommer til å senke rekorden sin om nødvendig, og fra et nydelig spor må vi bare varsle. OBS!

V5-4 : 1 Enjoythestar S.C. – Har en NYDELIG oppgave foran seg nå, og det kan dreie seg om en klink vinner. Er veldig kjapp i vei, den blir rigget ordentlig til nå, og feelingen er tet og slutt. Sist feilet den som PIGG i stengt posisjon på oppløpet, og den hadde travet en lav 15-tid uten galoppen. SPILLES NÅ!

V5-5 : 6 My Carisma – Her ligger man altså svært lavt med 3 Dex Dexter/5 Savona Va Bene, og dermed burde det bli gratis tet for vårt store objekt i løpet. My Carisma var riktignok under pari sist, men den var klart bra nest sist, og formen er nok ikke så verst. Er KLART BEST i tet, og fra den posisjonen på en kjapp bane så må dette dreie seg om en stor mulighet. SPILLES!