Bankerfri lunsj med godbiter på menyen

Erga Jokeren og Tom Erga blir hardt betrodd i lunsjen. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Vi har en innholdsrik torsdag foran oss, og med tanke på at man feirer nasjonaldagen i Sverige så blir skjemaet litt annerledes enn hva vi er vant med på en torsdag. Lunsjen fra Sverige begynner først kl.13.00 i dag, og da dreier det seg om en V4-omgang på galoppen til Gärdet. Deretter venter en V5-lunsj på Sørlandet kl.13.40. Det store høydepunktet denne torsdagen skjer kl.15.10, og da skal vi til Kalmar hvor det er DOBBEL JACKPOT I V64-SPILLET! Her ligger det over 1,6 millioner ekstra i sekserpotten. Videre skal vi til Øvrevoll kl.18.30 hvor det også er JACKPOT, og her ligger det 378 617 ekstra i sekserpotten. Klosterskogen avrunder torsdagen med et herlig V65-spill kl.19.35.



Lerum med V4-FEST 1. juni - Kr.1 152 ble til Kr.10 177!

Det ble ikke spesielt lettløst i lørdagens V4-omgang til Dannero, men vi "serverte nøkkelen" til hvordan man skulle komme til lukene. Vi kjøpte nemlig ikke helt at Lome Storm skulle være gigfavoritt, og betalte for SUPERSJOKKET Mana Estelle (2,7% - 25,54 i odds). Den største V4-bongen på Kr.1 152 satt som støpt, og betalte ut meget fine Kr.10 177,-



Sørlandet byr på en knallfin V5-lunsj denne torsdagen, og her skal vi til lukene. Flere helfrekke objekter er jobbet frem, og vi anbefaler deg på det varmeste å ta rygg på følgende snadder:



V5-1 : 8 Skylander Hill – Var strålende opplagt etter pausen sist, og den spurtet storstilet tilslutt da. Hadde krefter igjen over mål, og møtte bedre hester enn dette. Er trolig ytterligere forbedret til denne oppgaven, og her må man være på vakt. Dette er vår soleklare tipsener i innledningen.

V5-2 : 1 Black Voice – Var det veldig fine rapporter på etter pause/ny regi sist, men da ble det galopp i stengt posisjon på siste bortre med mye krefter igjen. Gikk bra i kulissene etter denne galoppen. Er trolig forbedret med et løp i kroppen, og blir den bare ikke fast er den kapabel nok til å skrelle. OBS!

V5-3 : 5 Bjønnum Baus – Dette løpet vinner 6 Erga Jokeren om den går feilfritt. Vær dog OBS på at dette er en notorisk galoppør som man aldri kan stole på. Har vært på Sørlandet to ganger, feilet ved begge anledninger, og ikke tjent en krone… Vår ide er betydelig jevnere, og den spurtet bra etter pause sist (25,5 s 300m). Vil dra nytte av et lite felt, og den skal med på alt!

V5-4 : 9 Løkki Flaksa – Feilet med krefter igjen i angrep på siste bortre sist, tapte mye, men kom sterkt tilbake igjen i kulissene (24,3 s 500m). Det var første gang ut i regi Tjomsland, og normalt er den enda mer forbedret til denne starten. Er en superbra hoppe når den er som best, og den skal virkelig bli spennende å følge denne torsdagen. OBS!

V5-5 : 4 Grace Yoga – Er ikke så verst på sitt beste, men med en dårlig rad får den nok ikke mange tilhengere i totoen. Er dog mer enn god nok til å vinne et slikt løp som dette, og vi liker skarpt at Tjomsland her får sjansen. Nye kusker på hopper er dessuten aldri feil. Motstanden skremmer ikke, og vi iler til med tipsnikken!