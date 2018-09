Dalen sørger for V5-suksess

Vi tror Dag Sveinung Dalen kan smile også etter lunsjkjøringen i Drammen i dag. Foto: Anders Kongsrud/ www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V64 Jägersro: Herlig V64-galopp fra Jägersro

V4 Boden: Strålende V4-lunsj fra Sverige

Oddstips 1: Olimb og Skellefteå er best i nord

Oddstips 2: Haugesund gjør kort prosess med Strømsgodset

En innholdsrik torsdag venter, og her blir det både trav og galopp. Boden er først ut med sin V4-lunsj kl.12.20. Deretter blir det også lunsj fra Norge og Drammen kl.13.40. Bergen står for den norske V65-omgangen, og løpene fra banen mellom de syv fjell starter kl.18.55. Jägersro byr på galopp i dagens V64-omgang, og her begynner man kl.19.25.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Dagens lunsjomgang i Drammen er veldig fin, for det er nemlig ingen enkel oppgave å finne en god banker. Vi landet til slutt på en banker med varierende form. På en god dag taper den ikke, og la oss håpe den har det i dag.

Sjekk ut følgende V5-analyser:

V5-3: 5 M.H Sylvia. Om denne hesten har stått opp på rett humør i dag, så taper hun ikke dette løpet. M.H Sylvia stortrives i tet, og dit kommer hun i dag. Problemet til M.H Sylvia er rett og slett at hun er varierende i prestasjonene, men på en sprint, mot veldig billig motstand, pleier hun å vinne. Formen virker til å være fin. Det ble en sprettlett seier på dagens bane nest sist - og det på 2100 meter. I dag er det sprint. Glem løpet sist, da hadde hun en dårlig dag. Vi tror hun leder dette rundt om!

V5-1: 4 Super Orlando er den klare førstehesten for meg i dette løpet. Det er en åpen startside med flere raske hester. Det lukter at både 1 King Senator, 3 Vici Sun og 6 Norwegian Pine kjører for fullt. Dag Sveinung Dalen kusker Super Orlando, og her tar han det nok med ro fra start. Da ser jeg for meg at 6-åringen sitter i andre eller tredje par utvendig. Da synes jeg vinnersjansen skal være brukbar. Vallaken har ikke gått løp på over en måned, men han har gjort det bra i Mikkelborg-regi. Motivert tipsener!

V5-2: 5 Skumsjøstjerna. Det lykkes sjelden for Frode Mjølnerød og Skusmjøstjerna. Fakta er at denne hesten er meget kapabel, og dagens løp kan nemlig ikke bli bedre. Hoppa må bare gå i trav hele veien, for da skal hun nemlig ha fine sjanser til å vinne dette. Dagsformen er og veldig fin, og nå sist på Bjerke går hesten veldig fint etter galopp. Sitter faktisk litt fast oppløpet ned. Tirsdags morgen er dette en 7-prosenter, men den blir mer spilt.

V5-4: 11 Impressive Choice. Dette er helt klart en motivert favoritt, men merk dere her at dette ikke er snakk om en traver som bare kan sendes frem til dødens og vinne. Selv mot dagens kleine motstand må han ha det litt servert på veien. Skulle han få tredje eller kanskje fjerde par utvendig, med litt tempo, så er det en stor vinnersjanse. Men bakspor i Drammen har gitt store problemer for favoritter tidligere. En favoritt, men ingen banker!

4 From A Key skal passes litt. Det kan være snakk om tidlig tet for 6-åringen. Og på en god dag kan han fint holde unna. Har gjort positive innsatser den siste tiden, og er hesten å slå for den klare favoritten sin del.

V5-5: 1 Davik K. Dette er en traver jeg liker. Det har dog, over en lang periode, vært mye stang ut for hesten. Siden februar har han kun startet to ganger. Jeg mener dagens form skal være fin. Nest sist på Bjerke åpnet han meget godt, tok seg tidlig ned i rygg leder. Der ble han hele løpet, og over mål satt han bom fast med en hel del krefter spart. Nå sist ble Sebastian K.-sønnen satset fremover med fra start, og etterhvert var han i lederryggen på 5 Spring Field. Han slet med travet på siste bortre og galopperte. Vallaken kom dog flott tilbake til femteplassen. Jeg håper hesten går i trav hele veien i dag, for da kan han lede dette rundt om. Dagens frekke DD-banker!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.