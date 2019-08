Deilig vorspiel på Øvrevoll

IKC Fiction med dyktige Allan Wallace på ryggen blir Nettavisens V5-banker på Øvrevoll lørdag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En helt ekstraordinær weekend er under oppseiling. Det vrimler av store arrangement. V75 Sommerbonanza skal ha sin grande finale på Bergsåker med Multijackpot på helt elleville 63 886 596 ekstra i sjuerpotten. Vi snakker altså om TIDENES V75-POTT den 24. august! Og søndag er det altså klart for den store Derbysøndagen på Øvrevoll med internasjonal V64, i tillegg til at det er V75 fra Charlottenlund med dansk travderby som hovedattraksjon.

Lørdag er det dog ikke bare den enorme Multijackpotomgangen i V75 på Bergsåker. Øvrevoll byr på lunsjløp med både V5 og V4 på menyen, og lørdag kveld byr Sørlandets travpark på en flott V65-omgang.

Nettavisens galoppeksperter holder strålende tipsform for tiden og her er noen av høydepunktene den siste uken:

Herlig V5-suksess på Bro Park onsdag

Det ble ingen gevinst i en vrien V4-omgang denne onsdagen, men i V5-spillet ble det suksess. V5-forslaget på kr 1440 satt klokkerent og betalte tilbake flotte 11 385 kr. På Eksperten ble det fullklaff for tre andelslag.

Strålende tips i Århus søndag 18. august

Nettavisens galoppeksperter tok virkelig for seg under V5-løpene i danske Århus søndag ettermiddag. V5-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 432 satt klokkerent og betalte tilbake 6 661 kr. V5-omsetningen var ikke høyere enn på 153 723 kr. Det var 15 kuponger som kom helskinnet gjennom og av disse hadde Nettavisen 13 av dem og gjorde altså bortimot rent bord.

Herlig V4-klaff også i Gøteborg søndag 18. august

Litt tidligere denne søndagen var det også V64/V4 i Gøteborg. Ingen spillere maktet seks rette i V64, men i V4 ble det annerledes. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 448 satt klokkerent og betalte tilbake pene 3 515 kr.

Over 100 i odds i DD-spillet søndag 18. august

Også i DD-spillet ble det fullklaff. Storoutsideren 13 Justice Focused var et 9. valg i V64-spillet, men våre galoppeksperter hadde ranket denne som 4. valg. Kombinert med DD-bankeren 2 Dardenne i DD-2 endte DD-oddsen på 109,62 i odds. De som fulgte Nettavisens minste DD-forslag (innl.pris kr 200) kunne således kvittere ut herlige 5 481 kr.



Det er altså både V5 og V4 på Øvrevoll lørdag. V5 starter først med spillestopp kl 12.20, mens V4-spillet innledes i V5-3 og har spillestopp kl 13.10.



En banker i sprinten

V5-spillet på Øvrevoll lørdag starter alså allerede kl 12.20. Dette er et vorspiel til søndagens store Derbydag, og alle løpene går på sand for å spare gressbanen til dagen etter. Vi synes ikke det ser lett ut, men etter litt frem og tilbake endte vi på 6 IKC Fiction i V5-2. Han har en strålende statistikk på 1100 meter på sandbanen, og i årsdebuten vant han lett mot gode hester. Trener Tina Smith har hatt infeksjon på stallen tidligere i sommer, men nå viser hestene klar fremgang. Sammen med dyktige Allan Wallace på ryggen, bruker vi 6 IKC Fiction i V5-2 som vår V5-banker på Øvrevoll lørdag.

Duoen 4 Mestre dos Magos og 6 Crossroad Blues i V5-1 kan også rekke langt. De utgjorde duoen med klar margin sist de møttes, men det kommer et par interessante utfordrere, ikke minst 2 Delacroix.

I V4 er det ingen klare bankere for oss. 10 Reckless i V4-2 (også Tina Smith) har ikke startet siden 9. mai, hvor det ble lett seier. Dette skal være et selskap hun mestrer, men drøyt tre måneders opphold gjør at vi garderer litt. Ikke minst synes vi treårige 3 My Spirit er i fin fremgang. Men 10 Reckless får tilliten som DD-banker.

