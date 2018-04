Deilig Øvrevoll-kveld i vente

Sandro de Paiva (som her vinner med Golden Gin Tric på Øvrevoll i fjor) rir Nettavisens V5-banker på Øvrevoll torsdag kveld. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det nærmer seg lørdagens gedigne V75-omgang med Olympiatravet på Åby, men før den tid skal vi gjennom en meget innholdsrik torsdag. Som innledes med tidlig V5-lunsj på Bjerke (spillestopp kl 11.30) og deretter overtar Årjäng med V4-lunsj fra Sverige. Til kvelden er det V65 fra Bergen travpark, mens Øvrevoll byr på V5 og V4-galopp.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Og det er nettopp Øvrevoll det skal handle om heretter i denne artikkelen. Det ble alt annet enn lettløst i sesongpremieren forrige torsdag. Både i V5-spillet og i V4-spillet landet utbetalingen på drøye 24 000 kroner. Det er sju på programmet i kveld og V5 starter først kl 19.30. V4-spillet omfatter de tre siste V5-avdelingene og har spillestopp kl 20.20.

Ustartet V5-banker

I kveld gjør vi noe vi ikke gjør veldig ofte. På V5-forslagene bruker vi banker i V5-1 på 1 Duca di Como. Det spesielle er at han er ustartet, men i et maidenløp uten noen stjerner er troen sterk. Trener Cathrine Erichsen er lyrisk og tror at han kan bli hennes første Derbyvinner på 15 år. Hvis han er så god som det sies, er det denne gangen det kan være litt verdi i hesten.

To hester som vant på åpningsdagen, kommer ut igjen torsdag. 8 Favilla i V5-4/V4-2 og 3 IKC Fiction i V5-5/V4-3 imponerte begge, og de blir nokså klare favoritter, tror vi. De fikk imidlertid løp hvor det gikk for fort i tet, og det profiterte de på. All den tid vi bruker banker i V5-1, dekker vi disse to løpene godt. Men i DD-spillet bankerspiller vi 3 IKC Fiction i DD-1.



V5-2 og V5-3/V4-1 er små felter, men veldig vanskelige å lese. Mange årsdebuterer, og flere er ute på uvant distanse. Vi tror det kan være smart med bred gardering i disse avdelingene.

