Det blir dobbeltbanker på Bjerke

Hesby Vilter og Geir Flåten har en god vinnersjanse i den andre V5-avdelingen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi har en svært innholdsrik torsdag foran oss, og her blir det både trav og galopp. Kalmar er først ut med sin lunsj, og her er man i gang kl.12.20. Bjerke står for den norske lunsjen, og da med start kl.13.40. Øvrevoll byr på en INTERNASJONAL V65-OMGANG på galoppen kl.18.30, før Klosterskogen avrunder torsdagen med sitt V65-spill kl.19.35.



Ellers nærmer ELITLOPPET seg med stormskritt, og undertegnede jobber på høytrykk for at du skal få så gode tips som mulig denne helgen. Våre V65-tips til Solvalla fredag vil bli lagt ut ca kl.08.00 fredag. Våre V75-tips til Solvalla lørdag blir lagt ut fredag ettermiddag, mens V75-tipsene til Solvalla søndag er klare tidlig lørdag kveld.

Nå skal det heretter kun handle om V5-lunsjen fra Bjerke. Her spiller vi med to hester i to av løpene. Storfavoritten i den første avdelingen blir noe for stor.

Sjekk ut følgende:

V5-1: 2 Such A Night har gjort to starter i regi Sigbjørn Kolnes. Det har resultert i to komfortable seire. Motstanden kan ikke sies å ha vært veldig tøff. I dag synes jeg hesten møter på et par spennende hester, og jeg undrer litt på hvor mye spart det har vært spart av krefter i seiersløpene til Such A Night. Normalt sett får hesten tet her, og da leder han veldig lenge. Når hesten er en 70-prosenter torsdags morgen mener jeg vi må prøve i mot.

4 L.A.'s Miss Universe og 5 Revenue Endurance er de jeg vil betale for i mot. Førstnevnte er vant med å møte på gode hester og gjorde det veldig bra nest sist. Formen tror jeg er fin. Sistnevnte har vært umulig hele karrieren, men begynner endelig å stabilisere seg. Jeg tror denne har en god del å hente fremover.

V5-2: Dette løpet låser vi på to hester. Vi mener disse hevder seg over motstanden på kapasitet. Det er snakk om 8 Hesby Vilter og 11 Kjennesgodtut.

Førstnevnte fulgte gode Brødsjø Brisa på en solid måte nest sist. Nå sist ble det galopp, men oppfører denne seg så er sjansene for seier gode i et løp som dagens. 11 Kjennesgodtut gikk det store ord før om debuten på Forus sist. Det var ingen bløff. Humborstad har virkelig funnet seg en fin traver her. Denne kan bli ordentlig god, og vi tror det er dags for rekordforbedring i dagens løp. Kanskje han går ned mot 30-tallet?

V5-3: 2 Valle Gulla blir den klare favoritten. Hoppa har kun gjort et løp siden oktober i fjor. Det som er spennende før løpet i dag er at hun debuterer for sin nye trener Kristine Kvasnes. Hesten har vist tegn på veldig fin kapasitet tidligere i karrieren, og har Kvasnes fått hesten til å fungere optimalt er vinnersjansene store. Vi vil uansett se hesten i et løp eller to først. Motivert favoritt, men ingen banker.

V5-4: 9 Cosmic Carpenter er i veldig fin form nå. Dagens løp er også veldig fint for 5-åringen. Han står perfekt inne pengemessig og vi tror han får et fint løp fra dagens startspor. Det kan fort dreie seg om andre eller tredje utvendig underveis. Vi så både nest sist og sist at han har en solid langspurt å by på. Med rett reise så spurter han ned veldig mange her.

Først og fremst mener jeg det er 3 Rocky Rich i mot. Vidar Hop kusker i dag, og sporet er veldig fint. Rite On Line-sønnen er kanskje ikke i sin aller beste form, men hesten gjør aldri et dårlig løp. Innsatsen sist fra dødens var klart godkjent.

Jeg tror det rekker langt med disse hestene. Tredjehesten er 4 Ambitious Voyager, men jeg er svært usikker på hvor denne står formmessig etter pause. I tillegg er rapportene noe tvilsomme fra trener.





V5-5: 1 Bastian Lendalund kan muligens svare teten her, men det kan bli tøft fra førstespor. Hesten er uansett i kjempeform og må regnes veldig tidlig. Innsatsen i Drammen sist var virkelig et forminntrykk. Bastian Lendalund så veldig fin ut i amerikanervognen, og normalt sett så blir det samme vogn i dag. Dagens konkurrenter matcher han alle dager, så bare ikke sporet blir en felle er dette en het vinnerkandidat. Vårt frekke førstevalg.

