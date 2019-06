En Flamingo til topps på Bjerke

Armani Flamingo har gode muligheter i V5-2. Foto: Roger Svalsrød/ hesteguiden.com

Som vanlig starter mandagen opp på en hektisk måte. Det liker vi! Først ut er det fransk lunsj på Bjerke. Her må V5-forslagene være innlevert innen 12:10. Kun ti minutter etterpå skal vi over til Solänget og spille V4 med svenskene. Til kvelds er det masse som skjer. På Jarlsberg er det nemlig kvalifiseringer til Jarlsberg Grand Prix Hoppeavdeling. Kanonen Hillary B.R skal ut i den tredje avdelingen. Husk å spill før 18:55. I Sverige er det dobbel jackpot i V64-spillet på Halmstad. Her må bongene inn før 19:30.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Det ble en fin dag for dere som fulgte våre tips til Klosterskogen i går kveld. Alle forslagene satt enkelt, men dessverre stoppet utbetalingen for seks rette på 820 kroner. Ved siden av en klink banker i form av 8 Cachless, serverte vi flere fine objekter. 10 Gentle Voice, 4. valg i V65-2, var en av de som ble nevnt tidlig. I V65-4 serverte vi Åsa Ø.K som det klare spillet. Denne var et 5. valg. I V65-5 vant Voje Eld som et 2. valg. Dette var også vårt klare uttak. Vi håper at vi kan følge opp med enda bedre uttak mandag og utover uken.

Nå skal alt fokuset rettes mot Bjerke. Vi har følgende vurderinger å by på:

V5-2: 7 Armani Flamingo har gått sine to siste starter uten sko. Det blir samme balanse i dag, og hesten har gått veldig fint. Særlig det siste løpet var virkelig sterkt. Var da med på mye kjøring og holdt tappert til tredjeplassen mot gode hester. Hesten er veldig rask bak bilen, og kjører seg trolig tidlig til tet fra dagens utgangsposisjon. Derfra er sjansene svært store for en ny seier. Det er hesten med klart best form. All in!

V5-1: 4 Delicious Babe. Wow - for et inntrykk det var på denne sist. Hoppa galopperer som klink vinner ned den siste bortre langsiden. På vei til tet kommer det en galopp. Etter galoppen går hun strålende og viser at formen virkelig er på topp nå. Gode Thai Knight vant løpet. Denne bør man ikke spille en bong uten.

V5-3: 11 Noble Tile så ut som en udetonert bombe nest sist i årsdebuten. Kom så ut sist og ble kjørt klart mer offensivt da. Galoppen kom i den siste svingen, og hesten så ikke spesielt sliten ut på det tidspunktet. Det er noen konkurrenter i dagens løp som innehar fin form og fra bakspor kan det bli problemer. Vi synes det er en motivert favoritt, men vi går ikke all in.

7 Broad Vision. Skulle den ende opp i tet blir den farlig. Hesten til Frode Hamre har tatt store steg og skal ha veldig fin form. 8 Riva Renn er endelig på gang igjen, og var veldig flink fra dødens sist. Åttendespor er vrient, men klaffer det med opplegget er også hun farlig.

V5-4: 8 Massive Speed så vi nest sist og skrev opp på notatene. Hesten så virkelig fin ut etter galopp da. Satt bom fast over mål og hadde masse krefter spart. Det kom derfor som ingen overraskelse på oss at hesten gikk et svært sterkt oppløp til andreplass sist mandag. Nå er denne virkelig i orden, og de siste to innsatsene er nok til å være klar favoritt her. Hesten er dog usikker og kan galoppere, men det er en utgang på systemene. Han blir DD-bankeren vår!

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





V5-5: 3 Silkespika får en mulighet til. Hoppa til Olav Mikkelborg har svært høy kapasitet og formen skal egentlig være ganske fin. I raden har hun gått flere fantomløp, men galoppen ødelegger stadig. Skulle hun ligge nedpå og travet hele veien i dagens løp, så blir hun veldig farlig her. Må med på alle bonger.

Det samme må 4 Faks Blæsen. Denne viste virkelig at formen er i anmarsj senest. 7 Fløya er en grei favoritt i løpet.