Flåten fikser lunsjpengene

Treårige Stian har en flott vinnersjanse i V5-2 på Bjerke torsdag sammen med sin trener Geir Flåten. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En meget innholdsrik torsdag står for tur og her er det trav og galopp fra tidlig ettermiddag til sent på kveld. Først ut er Østersund med V4-lunsj fra Sverige, før Bjerke overtar med lunsj-V5. Litt senere på ettermiddag er det galopp fra Øvrevoll, når landets eneste galoppbane byr på både V5 og V4. Til kvelden byr Bergen travpark på V65 her hjemme, mens Åby er vertskap for V64-løpene i Sverige.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Bjerkes V5-lunsj, der en viktig strykning i V5-2 har "banet" vei for mitt bankervalg.

Konkurrerer mot seg selv

3 Bleikli Odin er nemlig blitt strøket og dermed blir 6 Stian kvitt den mest brysomme konkurrenten. Nå konkurrerer nok Geir Flåtens flotte treåring mest mot seg selv, men det hjelper uansett på med at hovedopponenten er strøket. Nevnte Stian galopperte fra seg en trolig seier i et treårsløp på Bjerke forrige onsdag, når hesten galopperte i ledelse ut mot oppløpet. Gode Lykkje Birk vant det løpet. Torsdag er det autodebut for Stian og holder han seg på beina i sisterunden, bør det være dags for karrierens andre seier. Jeg setter mitt bankerspill på 6 Stian i V5-2 i torsdagens V5-lunsj på Bjerke.

Poengjakt innleder

Til tross for at kun åtte hester stiller til start i V5-1, er det alt annet enn lettløst. Løpet er åpent for hester med maks 500 startpoeng og det betyr formløse hester på farten. 9 Aptitude har ikke innfridd i det hele tatt i Norge for sin trener Odd-Arne Sagholen etter å ha vist fine ting i Danmark i fjor. Viste dog tegn til fremgang i et lunsjløp i Drammen sist torsdag. Ble toer da, selv om han var langt bak den overraskende vinneren Golden's Pride, så holdt hesten stilen bra fra lederryggen. Motstanden i V5-1 skremmer ikke og 9 Aptitude får et forsiktig vinnetips av meg.

Kan vinne på direkten

I V5-3 synes jeg ikke spillefavoritten 9 Thai Donatella har imponert noe spesielt i to strake seiersløp og i tillegg trekker bakspor ned. Jeg setter norgesdebuterende 1 David K. som min tipsener. Hesten var bra toer på Färjestad i sin siste start, og debuterer i regi Martine O. Sørvik her. Førstesporet bak bilen er uvisst hvordan hesten kan utnytte, men fireåringen kan helt klart vinne dette. Jeg garderer uansett bredt i V5-3.

Bunnspilt Viking

I V5-4 kommer 3 Viking Arrow til å pådra seg mye spill og Kolnes-traveren blir trolig en av lunsjomgangens største favoritter. Viking Arrow har dog ikke vært som best i det siste, selv om han galopperte som pigg midt på oppløpet sist. Har i tillegg raske hester på innsiden og det er ikke sikkert han blir vinket til tet her. Jeg spekulerer og garderer storfavoritten i V5-4.

Bajas hele veien?

1 Lome Bajas har meget startraske 2 Lykkje Erna ved siden av seg i V5-5/DD-2 og det er et usikkerhetsmoment. Uansett synes jeg 1 Lome Bajas har en fin oppgave foran seg i V5-finalen og spillemessig er dette i tillegg et fint løp. Jeg tar med seks hester på det største V5-forslaget, men spiller 1 Lome Bajas banker i DD-spillet.



