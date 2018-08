Flere strålende objekter funnet i Drammen

Valle Storm og Eirik Høitomt har en fin oppgave under lunsjen i Drammen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Det blir både trav og galopp denne torsdagen, og her er det MYE å glede seg til. Moroa begynner allerede kl.12.20, og da skal vi til Sverige og Umåker. Deretter blir det også lunsj fra Norge, og det er Drammen som står for løpene som er i gang kl.13.40. Bergen Travpark klemmer så til med en deilig V65-omgang kl.18.55, før Øvrevoll avrunder med en INTERNASJONAL V65-omgang kl.19.30. På Øvrevoll denne torsdagen er det DOBBEL V65-JACKPOT, og det ligger altså hele 732 277ekstra i sekserpotten.

Lunsjomgangen i Drammen er preget av litt tynne felter, men etter og ha tatt et dypdykk i arkivet mener vi det er potensiale i V5-spillet. Hvem av favorittene vinner? Vi gir deg svaret.

V5-1: 6 Afrodisiac. Dette skal være en ekstremt stor vinnersjanse. Det er et meget billig løp hoppa har foran seg. Om ikke 1 Lost Genius eller 3 Toledoss er 30-40 meter bedre i monte enn i sulky skal Afrodisiac vinne dette enkel. Hun var meget positiv på Biri sist etter en pause på over åtte måneder. Måten 7-åringen fulgte Tuileries inn til mål var imponerende. En sisterunde på 15-tallet. Inntrykket var og veldig fint. Hoppa fungerte rett og slett strålende. Dagens løp er dårlig, veldig dårlig. Om Afrodisiac ikke skulle være mye dårligere enn sist, så er dette en vinner. Dagens beste banker.

V5-2: 8 Two To Tango. Dette blir mitt objekt i løpet. Med flere startraske hester i første rekke, så kan Tengsareid sin traver bakke seg sist, og trolig sitte i tredje utvendig underveis. Two To Tango er en veldig fin 4-åring, og jeg tror formen er mye bedre enn hva raden tyder. Tredje sist var hun meget god til seier. Nest sist så hoppa strålende ut på Sørlandet etter og ha sittet fast i det lengste. Jeg likte virkelig inntrykket på hesten over mål da. Nå sist på Klosterskogen fungerte hun ikke og galopperte i repriser. Men selv på en dag der det kun ble galopper, hadde hun også her fin fart over mållinjen. Dagens motstandere er ikke veldig avskrekkende, og jeg mener Two To Tango skal regnes med en hyggelig sjanse.

V5-3: 2 Valle storm. Jeg synes hesten gjorde et herlig løp tredje sist på Biri. Hingsten ble da sendt i angrep med runden igjen. Han kom seg omsider til dødens, og sto på solid til andreplassen bak Idfaxen. Når sistnevnte har dagen, er ikke det en enkel traver å slå. Valle Storm skuffet i Bergen nest sist. Klarte ikke følge ryggen til Kashmir ned oppløpet, og ble veldig sliten. Det var dog et helt annet inntrykk på hesten nå sist i Sverige. Det meste ble feil, både på startsiden og i den siste svingen. Når Helgestad-traveren fikk fritt frem, leverte hesten en strålende avslutning til femte. Foran han i mål var hester som Idfaxen, Tekno Teddy og T.B`s Trøllgutt. I dagens løp kommer nok 1 Vetle Jon og 4 Brenne Major til å kjøre om teten. Om 2 Valle Storm får et fint løp da, skal den ha fine sjanser til å slå dagens motstand. Soleklart uttak.

V5-4: Alle har en forklaring på en prestasjon. Mjølnerød også. Sistnevnte mener at gode 2 Mjølner Marius ikke fikk nok luft ned oppløpet på Bjerke. Noe som, han mener, var grunnen til at hesten ikke vant løpet. Det kan godt være. Rett etter løpet ble jeg veldig skuffet over hesten når han ikke vant. Han var foran og så ut til å gå mot en kontrollert seier, men bremset og tapte med nese. Det kan fint være hesten er tilbake i vinnersirkelen i dag, men jeg kommer ikke til å spille hesten banker, etter hva jeg så sist.

10 Trø Ennius gjorde et bedre løp enn Mjølner Marius sist. Til tross for hvordan sporene er delt ut i dag, så mener jeg dette skal være førstehesten i feltet. Han matcher favoritten alle dager i uke, noe han har vist. Han har utviklet seg voldsomt mye den siste tiden. Jeg liker rett og slett denne hesten godt. Min førstehest. Når verdien er såpass stor mellom denne og favoritten, spiller jeg Trø Ennius som DD-banker.

Plass på V5-forslagene får og 6 Torpa Pi. Denne gikk meget bra mellom galoppene på Klosterskogen sist. Ødegaard-traveren kan vinne.

V5-5: 8 Le Rapide blir klar favoritt i avslutningen. Det synes jeg er riktig. Hesten har nemlig vært meget god i sine to starter hittil i år. Men fra dagens spor, med flere startraske hester innenfor, bør det ikke bli riktig her. Om det dog klaffer er vinnersjansen veldig god.

Jeg skal og ha med 5 David K. og 7 Europa. To gode hester som har vist veldig fin form den siste tiden. Førstnevnte satt fast sist. Sistnevnte galopperte i den siste svingen, og var neppe tom for krefter da.