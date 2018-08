Fløya er en vinner i lunsjen

Fløya og Magnus Teien Gundersen er en fin ekvipasje. Hesten er i form og har en fin oppgave mandag. Foto: Roger Svalsrød/ hesteguiden.com

Ny uke og nye muligheter. Vi starer som vanlig opp uken med en strålende V5-lunsj fra Bjerke, og her er start 11:10. Midtveis i V5-spillet på Bjerke, starter det opp en internasjonal V4-omgang i Hagmyren. Her må bongene være levert innen 12:20. Til kvelds er det Jarlsberg som står for underholdningen her til lands. 18:55 er fristen for V65-spill. I Sverige er det Färjestad som skal kjøre V64-omgangen denne kvelden. 19:30 er innleveringsfrist her.

Tipsene satt meget bra til Dannero denne søndagen, og det ble fullklaff på en rekke av våre V75-bonger. Lerums største V75-forslag (Kr.1 920) suste inn, og betalte ut meget solide Kr.17 689,-.

Petter Kristiansen tok virkelig for seg på Biri denne fredagen. Det ble en ganske vanskelig rekke ved mjøsas bredd, men vår største bong (Kr.1 920) satt klokkerent. Utbetalingen på denne bongen ble storfine Kr.49 225,-.



På Eksperten var det hele fem bonger som fikk seks rette, og de bongene så ut som følger:



* En bong a Kr.2 000 (seks andeler a Kr.332) betalte ut Kr.49 225,-.

* Tre bonger a Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500) betalte ut Kr.49 225,-.

* En bong a Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.49 225,-



I tillegg til dette satt V5-forslaget vårt på Kr.480 som det skulle, og det betalte ut meget fine Kr.3681.

Teien vinner dette

I V5-4 tror jeg hardt på at 3 Fløya er en vinner. Formen til den åtte år gamle hoppa er nå virkelig på topp, og jeg finner ingen grunn til å spille i mot henne her. Hoppa har nå fått tre løp i kroppen etter en lang pause. Første gang ut etter pausen, altså tredje sist, ble hun sliten fra dødens. Men det var en nødvendig gjennomkjøring. Nest sist var hun svært nær galoppen på startsiden, og tapte litt. Men innsatsen til tredjeplassen bak Skauga Rasken og Solva likte jeg veldig godt. Åsajerven-datteren gikk en strålende sisterunde. Nå sist på Biri tok hun ned en såpass god hest som Spikfaks. Sistnevnte som nylig vant et V75-løp på Bjerke. Dette er hesten med klart best form i øyeblikket. Om bare Teien Gundersen holder Fløya i trav på startsiden tror jeg dette er en vinner. Dagens beste banker i både V5 og DD-spillet.

V5-1: 6 Ambitious Voyager er feltets beste hest, tror jeg. Tvedt-traveren har startet kun en gang siden oktober. Da ble det galopp. Det har vært en god del tull med denne hesten, men det rapporteres om at hesten skal være i fin form for tiden. På sitt beste har denne hesten levert noen ordentlig gode innsatser. Da han vant tredje sist på Biri måtte han gå dødens hver meter, og det utvendig for Walmart. Perfekt ryggreise fikk gode Rainbow Bonanza, men denne var ikke i nærheten. Ambitious Voyager har en finfin vinnersjanse i dette løpet om han fungerer.

Pass også litt opp på 5 Lucky Showman. Denne har sett veldig fin ut den siste tiden, og sist satt han fast. Amerikanervognen hesten har begynt å bruke har slått positivt ut.

V5-2: 6 Bear Man. Jeg må si denne imponerte meg sist på Biri. Og det etter å ha skuffet radikalt på Momarken gangen før. Nå sist tok han enkelt teten, og i den siste svingen bare lenset han unna. Det var et svært lekkert inntrykk på vallaken. Dagens motstand er ganske så bra, men om Bear Man gjør om innsatsen sist er det en hyggelig vinnersjanse. Tredje sist på Biri taper han kun for Miracle Tile og Frankel. Dette er to veldig gode hester i grunnlaget. Regnes her.

8 Broad Vision. Denne slo nesten selveste Cathrine`s Chevy femte sist. Men Flaaten-traveren har skuffet voldsomt de to siste gangene. Fungerer den må han regnes her, men jeg er usikker.

V5-3: 2 Super Orlando blir gjort til klar favoritt av salen i dette løpet, men jeg henger meg ikke på dette. Ja, det er en helt grei favoritt, men hesten har ikke vært noe særlig god den siste tiden. Nå sist på Bjerke blir vallaken tredje, men det var kun et greit inntrykk på han. Hesten er ikke i den formen han var som på slutten av fjoråret, da han radet opp seiere.

Både 6 Seabreeze Ås, 7 Gassman's Evert, 8 Southwind Gizzel og 9 Bivo Torkdahl får plass på de fleste forslag. Jeg har sansen for sistnevnte som spurtet flott sist. Denne har høy kapasitet.

V5-5: 6 Mara Boudream virker til å være i finfin form for tiden. Fredrik solberg, som er mest kjent for mannen bak B.B.S Sugarlight, har en god hoppe her. Tredje sist var hun strålende toer fra dødens. Nest sist på Åmål sitter hun fast med alt av krefter spart, og det i et ganske tøft løp. Nå sist på Halmstad ble det galopp fra start. Glem det, hun er i form nå, og med det rette opplegget underveis tror jeg Vidar Hop har gode kort her.

Ved siden av dette får også 3 Larry Joe, 4 Well Made og 8 Concerto De Lou plass på alle forslag.