Fransk lunsj starter en strålende travuke

Kristian Malmin har en god vinnersjanse i V5-3. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En ny uke står for tur og vi skal prøve å gjøre all den jobben du ikke rekker! Denne uka er det nemlig jackpot i V75 Bonus (onsdag) og midtsommertrav på Leangen med gulljackpot i V75-spillet på lørdag. Vår mann Rolf Lerum tar seg to velfortjente ferieuker, noe som betyr at det er Kurt Leirvåg og Petter Kristiansen som står for travtipsene ut juni-måned.

Mandag åpner nemlig med brask og bram og vi må tidlig opp. Det er nemlig to lunsjomganger å spille til. Først ut er det fransk V5-lunsj fra Bjerke. De tre første løpene spiller vi i felles pott med franskmennene i Vinner/ Plass-spillet. V5-1 starter 12:10. Kun ti minutter etterpå er det V4-spill til Färjestad. Til kvelds er det Leirvågs lekegrind, Leangen, som står for tur 18:55. I Sverige går V64-omgangen fra Halmstad, og her må man spille før 19:30.

Bjerke serverer oss fransk lunsj mandags formiddag. Bankeren var rågod i norgesdebuten sist. Sjansene for en ny seier er store!

V5-3: 6 Hold Me Quick blir dagens beste banker fra oss. Denne så virkelig fin ut i debuten for Malmin og Anderssen. Det ble da kjørt i 18-tempo i front fra Armani Flamingo. At Hold Me Quick allikevel skulle slå sistnevnte veldig enkelt var imponerende. I tillegg måte han trave i tredjespor rundt hele den siste svingen. For meg virket det som en traver med masse styrke. Det samme sies det fra trenerstallen. Normalt sett, om han er like god som sist, så er det en vinner i dagens løp. Ingen konkurrenter kan gjøre et slikt løp Hold Me Quick gjorde på Biri. All in!

V5-1: 9 Harme Schermer er definitivt en av vinnerkandidatene i den første V5-avdelingen, men bakspor trekker veldig ned. Hesten har vært overbevisende i to tetseire hos Sigbjørn Kolnes. Noe usikker er jeg på om hesten er så god som mange tror, men det er uansett en traver som duger langt i et løp som dagens. Men fra bakspor, mot noen ordentlig formhester så mener vi ikke at det er noe banker.

3 Pegasus R.R blir bare bedre og bedre. Hesten er kjapp ut og sitter fort tidlig i tet her. Mikkelborg slipper vel ikke da? Må med. Det samme må 6 Lastmanstanding. Hesten har hevdet seg mye etter trenerbytte, og gjorde det veldig sterkt sist.

10 Sophia Frecel og 11 Jetske Beemd er garderinger og får plass på de fleste bonger.

V5-2: 6 Into The Sun blir klar favoritt her. Vi var en stund inne på å bankerspille Hamre-traveren. Innsatsen sist på Bergen likte vi dog ikke. Han ble sliten og galopperte. På fart og ren kapasitet er hesten bedre enn dagens motstand, men det er flere konkurrenter som slår en formløs Into The Sun her. Derfor, når vi er såpass usikre på formen, garderer vi.

10 Massive Speed er en av hestene som skal tidlig med på alt av bonger. Jeg har aldri falt i forelskelse med vallaken, da jeg synes det har vært vrient å få den først over målstreken. Men - nå sist på Bjerke så hesten ut som en kanon! Galopperte i den første svingen, og satt bom fast over mållinjen. Han så helt rå ut for dagen. Med lignende innsats tror jeg hesten er med helt der fremme. Frekk tipsener!

V5-4: 5 Larry Joe. Wow - for et inntrykk det var på denne nå sist. For tolv dager siden på dagens bane satt han fast for lenge i samløp med 9 Strong Case. Når åpningen kom hentet hesten mange lengder på hestene i front, og gikk med toppfart over mållinjen. Inntrykket var rett og slett voldsomt. Denne er i storform, og jeg tror faktisk hesten har gode muligheter på å hente en lengde på 3 Dan Mølgård. Da er dette hesten å slå!

V5-5: To hester skiller seg ut i dette litt svake syvhestersfeltet. Det er to hester som har vist tegn på høyere nivå enn resten. Det er 1 Thai Athena og 4 Hepburn B.R. Særlig førstnevnte er jeg spent på. Denne er nemlig behandlet siden sist og var strålende god nest sist.

To hester spilles i V5-avslutningen.