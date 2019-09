Galoppfest med Rafael

Rafael de Oliveira er blant de beste rytterne som rir på den danske provinsbanen i Ålborg onsdag ettermiddag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En herlig onsdag står foran oss med super galopplunsj fra Bro Park, ettermiddagsgalopp fra Ålborg og ikke minst en saftig V75-omgang på Bjerke med dobbel jackpot og hele 1 463 566 kr ekstra i sjuerpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I denne artikkelen skal vi dog konsentrere oss om galoppløpene Ålborg. Her er det V5-omgang med spillestopp kl 17.30

Våre galoppeksperter kom ikke i land med V64-forslagene til jackpotomgangen på Klampenborg søndag, men Birger og Morten har ellers hatt en meget innbringende periode de siste ukene.



Strålende tips i Århus søndag 18. august

Nettavisens galoppeksperter tok virkelig for seg under V5-løpene i danske Århus søndag ettermiddag. V5-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 432 satt klokkerent og betalte tilbake 6 661 kr. V5-omsetningen var ikke høyere enn på 153 723 kr. Det var 15 kuponger som kom helskinnet gjennom og av disse hadde Nettavisen 13 av dem og gjorde altså bortimot rent bord.

Herlig V5-klaff på Øvrevoll 17. august

I V5-spillet satt våre eksperters V5-forslag (innl.pris kr 945) klokkerent. 6 IKC Fiction innfridde som banker og store overraskelser i både V5-3 og V5-4, landet V5-utbetalingen på flotte 7 010 kr. Det ble ellers fullklaff for 10 andelslag på Eksperten.

Solid også i V4 på Øvrevoll 17. august

I V4-spillet ble det også flotte gevinster. Men i denne spillformen måtte våre eksperter opp på sitt største V4-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 1960) for å fire rette. utbetalingen i V4 landet på storfine 14 433 kr. På Eksperten ble det fullklaff for tre andelslag.

Herlig V5-suksess på Bro Park onsdag 21. august

Det ble ingen gevinst i en vrien V4-omgang denne onsdagen, men i V5-spillet ble det suksess. V5-forslaget på kr 1440 satt klokkerent og betalte tilbake flotte 11 385 kr. På Eksperten ble det fullklaff for tre andelslag.

Herlig V4-klaff også i Gøteborg søndag 18. august

Litt tidligere denne søndagen var det også V64/V4 i Gøteborg. Ingen spillere maktet seks rette i V64, men i V4 ble det annerledes. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 448 satt klokkerent og betalte tilbake pene 3 515 kr.

Lås i V5-4

Som vanlig er løpene i den danske provinsen såkalte handicapløp, som betyr at en person jobber med å gjøre løpene så jevne som mulig. Hestene har et formtall og får vekt etter det tallet. Vi har kommet frem til at vi velger å låse V5-4 på hestene 6 Lady of the Canyon og 5 Endofa Champion. Nicolai Stott og Rafael de Oliveira rir vår duo, og de to er etter vår oppfatning de beste av jockeyene som rir jevnlig på andre baner enn Klampenborg. Når de to sitter på de to hestene i feltet som ser best ut, ga valget seg litt selv.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Vi har også tro på en duo i finalen gjennom 2 Eftiraath og 10 Cornelia. Førstnevnte gikk fint på Øvrevolls Derbydag, og Cornelia var knapt slått i sin siste start av Swan Black. Hun vant hoppeløpet på vår Derbydag, så Cornelias prestasjon var sterk.