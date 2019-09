Galoppfest på Bro Park

Niels Petersen-trente Ascot Brass jakter 400 000 SEK i førstepremier i V5-3 på Bro Park fredag kveld sammen med sin faste rytter. Per-Anders Gråberg Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er en strålende trav- og galopphelg vi har foran oss. Lørdag er det klart for Unionstrav på Färjestad med gedigen V75-omgang og søndag er det klart for årets kanskje aller beste galoppdag når Bro Park byr på internasjonat V75 med den norske superhesten Square De Luyne på startstreken.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Før vi kommer dit skal vi gjennom en meget innholdsrik fredag. Den innledes med V65-lunsj fra Årjäng og fredag kveld er det både galopp og trav på menyen. Bro Park byr på fredagsgalopp og her er det både V5 og V4 på menyen. Jarlsberg byr på en flott V65-omgang her hjemme, mens Kalmar kan friste med jackpot i V64-spillet og 906 029 SEK ekstra i sekserpotten.

I denne artikkelen skal det dog heretter handle om fredagens galoppløp på Bro Park. Her er det altså både V5 og V4. V5 starter først med spillestopp kl 18.20, mens V4-spillet innledes i V5-4 og har spillestopp kl 19.35.

Våre galoppeksperter har hatt en strålende 2019 og selv om det ikke ble fullklaff verken i den internasjonale V4-omgangen på Øvrevoll onsdag, ble det flotte gevinster på Bro Park onsdag forrige uke og i V4-spillet på Klampenborg sist lørdag, og det har allerede blitt godt med gevinster i september.

Flott V4-klaff på Klampenborg lørdag 14. september

Det ble godt med overraskelser i V4-spillet på Klampenborg denne lørdagen, men Nettavisens V4-banker 3 Coat of Arms i V4-4 innfridde. Vi måtte dessverre opp på det største V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 1 920) for å fange fire rette. Utbetaling pene 8 105 kr.



Flotte gevinster i V4 på Bro Park onsdag 11. september

Det ble full klaff for V4-forslaget med innl.pris på kr 960 denne onsdagen. 8 Happy Honey Bee i V4-2 ble lansert som en alternativ V4-banker mot omgangens største V4-favoritt 11 Australian Open og vant da også lett. V4-utbetaling stoppet på flotte 5 634 kr.

Femsifret systemklaff i V5 på Bro Park onsdag 11. september

I V5-spillet landet utbetalingen på femsifret. Vårt systemspill på Eksperten (fire andeler a kr 750) satt som et skudd og utbetalingen ble fine 10 743 kr.

Solid V4-gevinst på Øvrevoll torsdag 5. september

Det ble fine penger i V4-spillet denne torsdagen. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 480 satt klokkerent og betalte tilbake meget pene 6 281 kr.



V5-klaff på Bro Park onsdag 4. september

Det ble bra gevinst i V5-spillet på Bro Park i går. V5-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 900 satt klokkerent og betalte tilbake pene 5 286 kr

Dronning blant treåringene

Skandinavias beste treårige hoppe heter uten tvil Queen Rouge. Hun trenes i Århus av dyktige Marc Stott, Hun vant Dansk Derby med ti lengder og vant i sin eneste start på Bro Park en suveren seier i 1000 Guineas. Fredag vinner hun normalt Breeders Prize Classic som i V4-3, og 2 Queen Rouge skal være en grei banker. Førstepremien er på nesten 1,1 million, og Oliver Wilson har sikkert lyst på den seieren.

Dobbeltbanker i V5-4

I V5 har vi ikke noen banker, men de fleste løpene går med likevekt. Det bør normalt skille litt i flere av oppgjørene. og vi sto mellom tre mulige lås i V5-1, V5-3 og V5-4. Til slutt falt vi ned på duoen 4 Step's Divine og 9 Tante Tove i V5-4, mest fordi de to andre løpene er toårsløp, hvor det fort kan dukke noen gode nykommere.