Gjentar bedriften

Gunnar Austevoll kjører vår banker i lunsjen i Drammen torsdag. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Kavata Käll (6-valg) ble lansert som et spennende objekt. Global Trustworthy (2-valg), og JH Respons (3-valg) stod begge først på vår rank. Etter seks avdelinger var verdien Kr.17 430, og da satt den LILLE BONGEN på Nettavisen (Kr.216) igjen med et bankerspill på Callmesally i finalen. Den var solid, men ble dessverre bare nummer to. Derfor ble det kun en trøstegevinst på Kr.2 342, men hadde vår banker vunnet i finalen, ja, da hadde vår minste bong betalt ut ca 30 000 med seksere og femmere.



Lerum med knallsterke V75-tips på Leangen 28. september!

Voje Piril (3-valg), og Golden Dream ME (3-valg) var begge vårt ENESTE A-VALG! Magnums Othello innfridde som vår beste banker. Det store systemet (fire andeler a Kr.1 995) betalte ut Kr.16 238, folkesystemet (20 andeler a Kr.300) betalte ut Kr.15 825, folkesystemet (20 andeler a Kr.200) betalte ut Kr.15 522, systemet til Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.15 805, ellers var det endel bonger som også gikk inn med fine penger.

Nesten SUPERGEVINST og bra V75-tips fra Lerum på Färjestad 21. september!

Dexter Brick (2-valg) innfridde, og den ble banket på flere bonger. Bossy Alley (6-valg) ble det servert SUPERINFO på, og den var undertegnedes 2-valg. Odd Herakles (1-valg) innfridde naturligvis som dagens beste banker. På slike stordager som dette har vi alltid flere typer systemer, og det ble veldig fine penger på flere av disse systemene.

Spesielt på FOLKESYSTEMET (20 andeler a Kr.300) kunne det blitt det helt store denne lørdagen. Usain Henna (7-valg) så nemlig helt klink ut i finalen mot oppløpet, men ble dessverre plukket ned av en smygkjørt tilslutt. Hadde Usain Henna tatt seg av finalen (ble altså nummer to), ja, da kunne tyve stykker ha delt VOLDSOMME ca syv millioner (med seksere og femmere). Nå ble det kun en trøstegevinst, men den var likevel på meget fine Kr.154 068,-.



Sjekk ut følgende fra lørdagen på Färjestad:

Folkesystem (20 andeler a Kr.300) betalte ut storfine Kr.154 068,-.

Folkesystem (20 andeler a Kr.200) betalte ut Kr.18 112,-.

To store systemer (4 andeler a Kr.1 995) betalte ut Kr.18 112 hver seg.

Tre av våre systemer (4 andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.18 112 hver seg.

Et av våre siste info systemer (4 andeler a Kr.1 250) betalte ut Kr.33 960.

Det er variert kvalitet på løpene i dagens lunsjomgang i Drammen, men det er noen favoritter det skal være mulig å felle. Blant annet ei urutinert hoppe som bare gjør sin andre start og debuterer bak startbilen. Dagens banker har en billig oppgave og bør vinne greit uten galopp på veien.

Sjekk ut følgende:



5 Huseby Snuppa (V5-3) innfridde som vår banker på Jarlsberg sist. Hun er lynrask bak bilen og bør ha en god mulighet til å sikre seg føringen og gjenta den bedriften i dag. Mot overkommelig selskap blir hun vår banker i dagens lunsj-V5.

2 Maybe Maven (V5-2) debuterte med seier på Jarlsberg 13/9 og ga et fint inntrykk da. Nå er det autostart for første gang, noe som alltid er et lite usikkerhetsmoment. Feilfritt tror vi Yarrah Boko-datteren har en hyggelig vinnersjanse, men vi stoler ikke helt på henne enda og velger derfor å dekke opp.

1 Norwegian Pine (V5-5) har ingen programrad som skremmer konkurrentene, men forutsetningene er helt riktige med førstespor på sprint i Drammen for den startraske vallaken. Dersom han beholder føringen kan han så absolutt lede dette hele veien og ta sin første seier for året. Vi anbefaler et tidlig kryss i rute 1 i V5-finalen/DD-2.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.