Gundersen har en sprek Harley

Geir Vegard Gundersen kjører vår V5-banker i lunsjomgangen på Bjerke. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

Vi starter denne mandagen med fransk lunsj fra Bjerke. Merk her at innleveringsfrist er 11:10. Vi kan og spille dagens dobbel til hovedstadsbanen. Mens Bjerke pågår kjører Vaggeryd på med en finfin V4-omgang. 12:45 er fristen for innlevering her. Travet fortsetter så i Trondheim og Leangen. Det er meget fine løp i Trondheim, og fristen for spill i V65-omgangen er 18:55. Det er Färjestad som er vert for svenskene sin V64-omgang. Her må spill være levert innen 19:30.

Gundersen lar seg ikke slå

I V5-3 tror jeg meget hardt på 2 Harley. Dette er en meget fin traver med en strålende utstråling. Jeg hadde stor tro på at nyærverelsen til Sigbjørn Kolnes skulle vinne første gang ut i Norge sist i Drammen. Det gjorde hun, selv om hun var litt tung i kroppen. Husk at hingsten hadde hatt syv måneders pause før det løpet. Han viste stor kapasitet i løpene før han ankom Norge. Jeg likte hingsten ekstremt godt i hans fjerde siste start, da han var ute i B-finalen av derby. Da satt han ganske langt bak ut mot oppløpet, men spurten var femstjerners Inntrykket likeså. Han viste sist i Drammen at han kan flytte beina fra start. Jeg tror 2 Harley blåser til tet, og leder dette løpet rundt om. Dagens beste banker er servert!

Kapasitethest i første?

Mitt objekt i V5-1 blir 9 Falcon Dragon. Da denne hesten debutere i Kolnes-regi i et V76-løp på Bjerke nest, sist snakket jeg med sistnevnte før løpet. Da sa han at Falcon Dragon hadde vist bedre takter enn selveste Fox Dragon i trening. Sistnevnte som har vist meget lovende taker, men galoppert for mye. Etter debuten i desember gikk Falcon Dragon pause på fire måneder. Han kom ut på Bjerke for en drøy måned siden. Magnus Teien Gundersen tok opp fra start, og satt innvendig underveis. I den siste svingen fikk hesten omsider åpning, og spurtet sterkt. Over mållinjen hadde hesten høy fart og så lekker ut. Dette skal være et meget godt objekt i innledningen.



Tukter favoritten i V5-2?

Wolden-traveren 2 L.A.'s Magic Moment gikk en 15-tid i sin første start for to uker siden, og blir nok mye spilt grunnet tiden. Selv om hesten var flink i den starten, er dette snakk om en 3-åring som kun har starten en gang. Da må vi gå i mot.

Mitt objekt i V5-2 blir 10 Kemp Classic. Denne gikk meget sterkt sist på Bjerke. Satt som en av de siste hestene inn i den siste svingen, men leverte et raskt oppløp, og var kun en lengde bak seieren. Jeg likte inntrykket på hoppa etter Orlando Vici. Det var og første løpet til 4-åringen etter en pause på hele ni måneder. Er hesten ytterligere forbedret til dette løpet er det snakk om en het vinnerkandidat, som selvfølgelig kan tukte favoritten.

Nå da, Photolicious!

Min tipsener i V5-4 blir 4 Photolicious. Nå har Andreas Opheim sin traver fått fire løp i kroppen etter en pause på fire måneder. Første gang ut etter pausen på Jarlsbergvar Opheim-traveren ekstremt positiv. Hadde da full fart i mål og så strålende ut. Vallaken ble mye spilt i Drammen starten etter. Der måtte hingsten trave i dødens. Det ble for tøft. Nest sist i Drammen møtte han på en god hest i Dreamy Queen. Sistnevnte fikk tet og Photolicious måtte på nytt trave utvendig. 5-åringen var dog god til andreplassen. Han var så ute på Klosterskogen for en uke siden. Der gikk han strålende via drøye spor den siste svingen. Til slutt var han tredje i mål. Jeg likte virkelig innsatsen. 4 Photolicius skal være førstevalget i løpet.



Årsdebuterende førstevalg

Hesten det er snakk om er 6 Tequila Lind. Denne mener jeg har en god sjanse i V5-5. Hoppa har ikke startet siden november i fjor. Hun gjorde dog flere toppløp i fjor, og imponerte ved flere annledninger. Tredje sist på Bjerke var Turbo Sund-datteren tidlig å finne i dødens. Hun prøvde å ta seg til tet, men ble svart opp. Charlotte Tuverud, som kusker hoppa, satte ordentlige tempo på løpet. Allikevel var hun dønn overlegen sine konkurrenter. Dette var tross alt ett V76-løp, og Figaro B.R ble andre. 5-åringen er brennsterk, og treningsrapportene er solide. Jeg tror kusk Tuverud kjører seg tidlig frem til dødens, og har en god vinnersjanse derifra. Soleklar tipsener. Jeg spiller 6 Tequila Lind alene i DD-spillet.



