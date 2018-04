Gundersen og Kolnes med bankeren i Drammen

Denne duoen har nytt mange fremganger sammen, og er i dag høyaktuell i innledningen av V5-spillet. Foto Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Nå er det kun fokus på lunsjen i Drammen, der jeg finner min banker i innledningen. Det dreier seg om en kapasitethest som debuterer for Sigbjørn Kolnes.

Gundersen med Harley

5 Harley dukker opp allerede i V5-1, og hva vet vi om denne nyervervelsen til Sigbjørn Kolnes? For å starte med, så er dette en meget fin traver med en strålende utstråling. Dette er feltets beste hest, uten tvil. For å sette det litt på spissen, så er den nest beste hesten i dette løpet 40 meter dårligere enn de hestene Harley matchet nede i Tyskland. Jeg likte hingsten ekstremt godt tredje sist, da han var ute i B-finalen av derby. Da satt han et stykke bak ut mot oppløpet, men spurten var svært god og inntrykket var lekkert. I den siste starten på Berlinbanen gikk 4-åringen et godt løp til annen bak en god hest. Jeg er egentlig skeptisk til å banke slike hester første gang ut, men dagens motstand er ekstremt klein. Om ikke hesten har blitt 40 meter dårligere i Kolnes-regi så vinner han dette løpet.



Stort forminntrykk sist

I V5-2 har 5 Vik Jet en topp vinnermulighet. Vallaken var meget god treer i Årjäng sist. Ut fra start tok han ryggen til Bol Brage. Sistnevnte satt opp et voldsomt tempo i sisterunden, men Vik Jet fulgte så godt han kunne inn til tredjeplassen. Ned hele oppløpet kjempet hesten med en så god traver som Neslands Faksen om andreplassen. Sistnevnte hadde trolig vært gigafavoritt i dagens løp. Vik Jet gikk sisterunden på rundt 28-tallet, og en lignende innsats vil rekke langt her. Dette er dog ingen vinnerhest, noe to seire på 31 starter viser oss. Dette skal være den klare favoritten i løpet.

Andrevalget mitt blir 4 Julie som jeg synes gjorde et solid løp til fjerde etter lang pause sist. Er trolig mye forbedret med dette løpet. Dette er en hest med ganske fin kapasitet, og må regnes på alle forslag.

Når skal det løsne

Det er ingen enkel oppgave å jobbe inn 1 A.H Svarten først over mål, men kapasitet finnes det nok av i hesten som starter i V5-3. Den Arthur Bø-trente hesten har gjort flere gode løp på slutten, og blir mitt objekt. Både fjerde og tredje sist gjør han gode løp, og viser solid fart i mellom galoppene. Nå sist galopperte vallaken bort en trippelplassering i den siste svingen. Nelson Sandra vant løpet. Tredje sist var jeg en av de som trodde 4-åringen skulle slå Faks Blæsen. Sistnevnte som galopperte i oppløpskamp mot M.H Herkules på Bjerke i går. A.H Svarten er mer enn god nok i dette løpet, og må regnes tidlig.

Favoritten 3 Riga Viktoria gjorde et fint løp etter lang pause sist. Seieren ble til slutt komfortabel. Det blir spennende å se om hoppa kan følge opp. 2 Alm Kine utvikler seg fint, og gjør gode løp hele tiden. Skal regnes i dette løpet.

Ny Kolnes-seier?

Favoritten i V5-4 synes jeg 6 Brage Hindø skal være. Dette er uten tvil en hest som duger i dette løpet. Vallaken har kun gjort et løp i regi Kolnes, og det var i et langløp mot gode hester på Momarken for en drøy måned siden. 5-åringen galopperte med litt over en runde igjen, helt umotivert. Hesten så veldig fin ut før galoppen. I dag er det av med alle skoene. Sist på Momarken var det vintersko på alle fire. Han gjorde flere gode løp i Danmark før han ankom Norge, og er en naturlig favoritt i den fjerde avdelingen. Det blir min DD-banker for dagen.

Hvis 1 U.S Snowflake og 3 Impression kjører litt innledningsvis, og Brage Hindø galopperer på nytt, er det ikke helt utenkelig at 12 Astrifer kan vinne dette. Vallaken viste god form nest sist, og det ryktes om at hesten har vært solid i trening i forkant av dagens løp. Må med på alt.

Gundersen også i avslutningen?

I V5-5 blir førstevalget mitt 4 Photolicious. For to uker siden kom hesten ut i et slikt løp som dagens, men fikk dødens og ble kun fjerde. Hingsten får godkejnt for innsatsen. Det løpet gjorde nok godt. I dag står hovedopponenten 2 Dreamy Queen innenfor, men denne er ikke noe særlig rask bak bilen. Jeg tror Gundersen kan ta seg forbi med min favoritt i løpet. Dette er i bunn og grunn en veldig god traver. På merittlisten står blant annet en V75-seier i Bergen, samt en V76-seier på Bjerke.

2 Dreamy Queen blir det klare andrevalget, og får plass på alle forslag. Hoppa er kraftig på gang, og spurtet strålende sist.