Herlig ettermiddagsgalopp på Øvrevoll

Buffalo Soldier jakter årets femte seier i V5-4/V4-2 på Øvrevoll i ettermiddag. Det er et amatørløp der Silje Strand (som her vinner med hesten i et V65-løp i august) også er rytter i dag. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Det er en meget hektisk torsdag vi har foran oss i hestesporten. Den innledes med V4-lunsj fra Färjestad, før Forus travbane overtar med lunsj-V5. Litt senere på ettermiddagen er det igjen klart for ettermiddagsgalopp på Øvrevoll og her er det både V5 og V4 på menyen.Til kvelden blir det så V65-omgang på Klosterskogen her hjemme og V64-omgang fra Åby travbane i Gøteborg.

I denne artikkelen skal det heretter handle om løpene på Øvrevolll. Nettavisens galoppeksperter hadde en strålende oktober og avsluttet også oktober med flott V4-treff på Bro Park i går.

Vi innleder november med V5 og V4 torsdag ettermiddag. Slik blir det frem til finalen 22. november. Løpene er ikke så,enkle, men relativt små felter gjør at utbetalingene neppe fyker i været. V5 starter først med spillestopp kl 16.15, mens V4 som innledes i V5-3 har spillestopp kl 17.05.

I V5-2, som er et løp for gode norskoppdrettede toåringer, tror vi det står mellom fire hester. 3 Lovetorun har åpnet karrieren meget bra, og 4 Buckyboy, 6 Buckybabe og 7 I See Fire følger hakk i hæl. Det som gjør litt usikre, er det faktum at ingen av hestene har gått løp på sandbanen. Men vi føler at vår kvartett skal ha kontroll på de øvrige.

Tynt i V5-4/V4-2

I V5-4/V4-2 møter vi to hester med fin form. 6 Buffalo Soldier har tatt hele fire seire i år og er inne i sin beste sesong. 7 Chachapoya var uheldig sist. Først en elendig start, deretter fant ikke Carlos Lopez luken på veien frem. En hest som kan være løpsdagens skrell, er 8 Fredde. Har stått med langt høyere formtall, og formen er stigende.

Ellers er de øvrige avdelingene ganske så åpne, så firesifret får vi nok, kanskje en del mer.