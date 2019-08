Herlig fredagsgalopp på Bro Park

Shane Karlsson som her vinner løp på Øvrevoll med hesten Prometheus rir Nettavisens favoritt 6 Noosa Prince i V5-3/V4-1 på Bro Park i kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Helgen nærmer seg med stormskritt, og da vil vi gjerne minne om den SVÆRT SPENNENDE V75-OMGANGEN som venter i Bergen lørdag. Jevne/flotte løp, og her kan det fort gå mot veldig store kroner.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Før den tid skal vi blant annet gjennom en meget innholdsrik fredag. Den innledes med V65-lunsj i Åmål. Fredag ettermiddag er det så klart V5 og V4-galopp fra Bro Park. Fredag kveld er det V65-omgang med jackpot og 358 995 kr ekstra i sekserpotten på Biri. Og dessuten er det V64-omgang fra Ørebro.

I denne artikkelen skal det heretter handle om galoppløpene på Bro Park. Her starter V5 først med spillestopp kl 17.56. V4-spillet innledes i V5-3 og har spillestopp kl 18.48.

Kjapp kveld på Bro Park

Fredag kveld er det ikke så vanlig med galoppløp i Skandinavia. Men nå er det muligheter på Bro. Tre av løpene går både i V5 og V4, og da er det gunstig å ha gode vurderinger i de løpene.

Vårt valg går ut på at vi går tynt i V5-3/V4-1. Vår duo blir 6 Noosa Prince og 3 Miss Maybach. Førstnevnte var faktisk i tet ut på oppløpet i Derby på Jägersro. 2400 meter ble for langt, men det var en meget sterk innsats. Miss Maybach har sandbanen på Bro som sin spesialitet, og 1600 meter er en perfekt distanse. Vi håper og tror at vår duo vil rekke i fredagens spill.

I V5-4/V4-2 blir trolig 4 Stolen Tango klar favoritt. Da ledet hun fra start til mål, men selskapet nå er langt skarpere. Ikke minst er det mange som vil prøve å utfordre favoritten fra start. Derfor kan det være lurt med noen garderinger i løpet.