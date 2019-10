Herlig fredagsgalopp på Bro Park

Silky Road og Anna Pilroth er blant favorittene i V5-1 på Bro Park i kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En strålende weekend er under oppseiling der lørdagens store kaldblodsdag på Biri med en fantastisk fin V75-omgang er det klare sportslige og spillemessige høydepunktet. Før vi kommer dit, skal vi gjennom en meget innholdsrik fredag. Denne innledes med V65-lunsj fra Eskilstuna. Fredag kveld er det galopp fra Bro Park med både V5 og V4 på menyen, det er en flott V65-omgang på Jarlsberg og til sist er det V64 fra Romme.

I denne artikkelen skal det heretter handle om galopp og Bro Park. Her starter V5 først med spillestopp kl 17.53. V4 innledes i V5-3 og har spillestopp kl 18.41.

Store felter gir høye premier

Fredag ettermiddag er tydeligvis en populær tid for å arrangeregaloppløp i Stockholm. En V5 med minimum 13 hester i de fem avdelingene skaper store problemer for spillerne. Det koster rundt en halv million å være sikker på fem rette. Vi satser litt mindre og håper at vi har funnet noen gode objekter. Men dette blir garantert gode penger i begge V-spillene.

Vi ser stadig oftere at treåringene får bedre og bedre tak på eldre motstandere når de møtes. I V4-1 på Gøteborg onsdag var de to eneste treåringene langt foran de øvrige. Årgangen ser bra ut, og det er helt etter boka at dette skjer. I V5-4/V4-2 tror vi ungdommene 14 Haldorsson og 8 Gold Sensation har fine sjanser. 14 Haldorsson bankerspilles på de to minste V5 og V4-forslagene, mens 8 Gold Sensation får plass på de to største forslagene i både V5 og V4.

Vi synes også det ser interessant for treårige 8 Xtara i V5-5/V4-3. Han møtte den skandinaviske eliten på Bro for et par uker siden. Da var han kun en drøy lengde bak kjente Captain America, og det er sterkt. Men det er andre gode konkurrenter, blant annen noen gode fireåringer.

I V4 får vi råd til noen flere streker, men vi er rimelig sikre på at dette også blir hyggelige penger. Går det bra i de to midterste avdelingene, skal det være en god mulighet.