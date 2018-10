Herlig torsdagsmeny på Øvrevoll

Carlos Lopez (som her vinner Breeders Prize Sprint med Bijou tidligere i oktober på Øvrevoll) rir Nettavisens V5/V5-banker på Øvrevoll torsdag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

V5 Leangen: V5-lunsj med Atle Solhus som nøkkelkusk



Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En herlig torsdag står foran oss og det er mye vi skal gjennom denne torsdagen. Spillemessig er det selvsagt den doble jackpotomgangen i V64-spillet i Gävle som er størst. Voldsomme 3 982 755 SEK venter ekstra i sekserpotten. I tillegg er det også stor jackpotomgang i V65 på Klosterskogen. Her er det 373 240 kr ekstra i sekserpotten. Men før disse kveldsstevnene, skal vi gjennom både V4-lunsj på Mantorp og V5-lunsj på Leangen. I tillegg er det ettermiddagsløp på Øvrevoll og der er det både V5 og V5 på plakaten.

Og det er nettopp Øvrevoll det heretter skal handle om i denne artikkelen. Nettavisens galoppeksperter har vært inne i en bra periode de siste ukene, og det ble ny flott V5-suksess på Jägersro onsdag, i tillegg til strålende V4-suksess på Bro Park søndag.

Bra suksess i V5 på Jägersro onsdag 24. oktober

Nettavisens 432-rekkers V5-forslag satt rett inn på Jägersro. V5-utbetalingen landet på hyggelige 2 478 kr.



Flotte gevinster på Bro Park søndag 21. oktober

Nettavisens galoppeksperter fortsetter å levere solide tips. Under V4-omgangen på Bro Park søndag, ble det fullklaff for V4-forslaget med innl.pris kr 936. V4-utbetalingen endte på flotte 6 721 kr.

Systemklaff i V5-spillet på Øvrevoll 17. oktober

Det ble alt annet enn lettløst i V5-spillet på Øvrevoll onsdag. Ingen favoritter vant. Vårt V5-system på Eksperten (fire andeler a kr 750) satt dog klokkerent og V5-utbetalingen landet på flotte 26 594 kr. I V4-spillet ble det klaff for forslaget med innl.pris kr 882. V4-utbetalingen stoppet på 3 192 kr.

Skrellsystem-klaff på Øvrevoll søndag 7. oktober

Våre galoppeksperter annonserte på forhånd at søndagens V4-omgang på Øvrevoll var vrien og det ble den den. Ingen favoritter vant. På Eksperten har vi de siste løpsdagene lagt ut såkalte skrellsystem, der forutsetningen går på utbetaling over kr 10 000. Søndag ble det klaff for dette (fire andeler a kr 499) og utbetalingen ble flotte 16 486 kr.

Solid V5-klaff på Gøteborg galoppbane søndag 30. september

Det ble en helt favorittfri V5-omgang på Gøteborg søndag, men Nettavisens største V5-forslag (innl.pris kr 1 920) det traff også denne dagen. Flotte 11 991 kr ble det i utbetaling og to andelslag på Eksperten (fire andeler a kr 500) fikk ta del i den flotte gevinsten.

14 640 kr på største V4-forslaget på Klampenborg 29. september

Til tross for at to favoritter vant i V4-spillet på Klampenborg lørdag, ble det solid utbetaling. De to øvrige V4-avdelingene ble nemlig vunnet av store overraskelser. Nettavisens V4-forslag på med innl.pris kr 1 960 satt som støpt og betalte tilbake flotte 14 640 kr. På Eksperten ble det klaff for to andelslag, begge med fire andeler a kr 500.



Kanontreff i V64 på Jägersro torsdag 27. september

Nettavisens galoppeksperter leverte strålende tips til torsdagens V64-omgang på Jägersro. V64-forslaget med innleveringspris på kr 1 944 kr satt klokkerent og betalte tilbake meget flotte 34 304 kr. På Eksperten ble det klaff for tre andelslag med fire andeler a kr 500.

Nå retter vi fokuset mot torsdagens løp på Øvrevoll. V5 starter først og har spillestopp kl 16.15, mens V4-spillet som innledes i V5-3 har spillestopp kl 17.05.

Satser på Chachapoya

Fem torsdager gjenstår av sesongen på Øvrevoll. Det er svært sjelden at hester som virker ute av form, kommer tilbake og viser stor forbedring på denne tiden av året. Derfor sjanser vi på 4 Chachapoya i V5-5/V4-3. Hoppa har vist fremgang for hver start, og sist var hun sterk toer bak en god hest på Bro Park. Motstanden er ikke skremmende, og det gjør heller ingenting at Carlos Lopez sitter på ryggen. 4 Chachapoya i bankerspilles både i V5-5 og V4-3.



40 000 kr ekstra i DD-potten

Det er også vel verd å sette penger i DD-spillet på Øvrevoll torsdag. Norsk Rikstoto putter 40 000 kr ekstra i DD-potten. Nevnte 4 Chachapoya sitt løp er også DD-1 og hun blir naturligvis vår DD-banker.



I V5-3/V4-1 er det noe av det samme som i V5-5/V4-3. 1 Prometheus går frem for hver start, mens mange av de andre ser ut til å ha passert årets topp (hvis de har hatt en topp). 9 Princess Jessica ser verst ut i mot. Gikk ut i sprinttempo sist, og det måtte stoppe. De to hestene spilles på de to minste V5-forslagene, mens 2 Foxcatcher som er litt spennende på ny distanse og 5 Phoenix Dancer tas med i tillegg på de største V5-forslagene.