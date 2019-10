Herlig V5-galopp i Ålborg

Eftiraath (som her vinner et V65-løp med Anna Pilroth som rytter på Øvrevoll i sommer) har en flott oppgave foran seg i V5-5 på Ålborg galoppbane tirsdag. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Vi har en meget innholdsrik tirsdag foran oss og Nettavisen har tips til fire baner. Tirsdagens V4-lunsj finner sted på Mantorp. Tirsdag ettermiddag er det så klart for sesongfinale på Ålborg galoppbane og her er det V5-spill. Til kvelden er det så klart for V65 på Forus og i Sverige er det Axevalla som er vertskap for V64-løpene.

I denne artikkelen skal det heretter handle om galopp og sesongavslutningen i Ålborg. Her er det altså V5-omgang med spillestopp kl 17.30.

Finale i Aalborg

Tirsdag kveld er det sesongfinale i Aalborg med galopp. En V5 som kan være innen rekkevidde om man velger å gå tynt i de riktige løpene. Vi satser på en duo i finalen. Mest tror vi på 5 Eftiraath, som gikk et strålende løp på Derbydagen på Øvrevoll. En liknende innsats skal holde til seier og Eftiraath bankerspilles på de tre minste V5-forslagene. Vi garderer på det største V5-forslaget med 6 Ventuari. Nicolaj Stott er den klart beste jockeyen i feltet, og Ventuari holder fin form.

Det er ikke så veldig store felter. Men det er jevne løp, og Aalborg er en bane hvor posisjonene underveis er svært viktige. Særlig er det mye å spare i svingene.