Herlig V5-galopp på Jägersro

Elione Chaves er naturligvis på plass i Malmö fredag og har flere fine vinnersjanser i V5-spillet. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En strålende trav- og galopphelg står foran oss med sommertravet på Jarlsberg som det soleklare høydepunktet. Det er V75 både lørdag og søndag og storløpene står i kø. Det gjør de også på Jarlsberg fredag kveld da Jarlsberg Grand Prix for de norskfødte fireåringene skal avgjøres med både kvalifisering og finale. I tillegg til løpene på Jarlsberg, er det også stor jackpotomgang i V64-spillet i Arvika med hele 1 719 743 SEK ekstra i sekserpotten. Her er det spillestopp kl 19.30. Fredag ettermiddag er det V65-lunsj i Lycksele og tidlig fredag kveld er det også V5-galopp fra Jägersro, her er det spillestopp kl 17.54.

I denne artikkelen skal det handle om galopp og V5-omgangen på Jägersro galoppbane i Malmö. Det ble som ventet vrient på Bro Park under søndagens doble jackpotomgang i V4-spillet og seks rette betalte hele 525 911 kr. Våre eksperter kom ikke i land med sine tips den dagen, men har ellers hatt gode med fine klaff i det siste.

Herlig V5-klaff i Gøteborg søndag 23. juni

Denne søndagen ble det herlig fullklaff i V5-spillet. V5-forslaget på Nettavisen med innl. pris på kr 900 satt som et skudd og betalte tilbake flotte 9 235 kr.



936 kr ble til 10 742 kr i V4 på Klampenborg lørdag 22. juni

Våre galoppeksperter traff meget bra med tipsene denne lørdagen. V4-forslaget med innl.pris på kr 936 satt klokkerent og V4-utbetalingen ble på meget flotte 10 742 kr. På Eksperten ble det fullklaff for hele 12 andelslag.

Heldekk i riktig løp i V4 onsdag 19. juni

I V4-spillet på Jägersro onsdag 19. juni, helgarderte våre eksperter V4-3 der omgangens aller største favoritt var. Det viste seg helt korrekt. 9. valget 5 Mystic Town vant. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris på kr 936 satt klokkerent og betalte tilbake pene 3 673 kr.

Vrien V5-omgang på Jägersro

Fredag ettermiddag er det galopp på Jägersro. Omgangen er riktig vrien, og vi velger å gå hardt ut i V5-1. 1 Helsingline og 6 Call Me Back blir våre valg. Førstnevnte har kun startet tre ganger, og utviklingen har vært meget positiv. Sist ble det en sikker seier, og vi tror det kan komme en ny gevinst og velger å bankerspille denne på de to minste V5-forslagene. 6 Call Me Back vant i årsdebuten, og motstanden er ikke verre enn at det kan bli to strake og denne tas med på øvrige V5-forslagene.

Vi forventer en god utbetaling, da det skiller lite mellom favorittene og langt mindre spilte hester. Spente er vi på 5 Laudatur i V5-2, som er lite startet. Sist møtte han Sveriges raskeste treåring, nå er motstanden klart svakere. Men det er ikke lett å sette ham inn i løpet, og vi garderer en del.