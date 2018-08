Herlig vorspiel på Øvrevoll

Asaks Ambition og Carlos Lopez blir Nettavisens klare favoritt i V5-3/V4-1 på Øvrevoll lørdag. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Vi har en gnistrende trav- og galopphelg foran oss. Lørdag er det grand finale i V75 SommerBonanza fra Bergsåker. Der venter det over 24 mill SEK ekstra i sjuerpotten og storløpet Sundsvall Open Trot med verdensstjernen Readly Express bak startbilen. I tillegg er det internasjonal V75 fra Charlottenlund søndag med dansk derby på plakaten. Og ikke minst er det duket for Norsk Derby på Øvrevoll søndag med internasjonal V64 som hovedprodukt.

Lørdagen byr ikke bare på den enorme V75-omgangen på Bergsåker. Den byr også på V5/V4-lunsj fra Øvrevoll der V5 starter først kl 12.20. V4-spillet som består av de tre siste V5-avdelingene og et eget løp har spillestopp kl 13.10. Lørdag kveld er det så klart for V65 her hjemme på Sørlandets travpark. Her er det spillestopp kl 19.10.

Nettavisens galoppeksperter har truffet bra med tipsene hittil i august og her er de største høydepunktene.

Bra V5-gevinst på Bro Park onsdag 22. august

Det ble fullklaff for Nettavisens mellomstore V5-forslag på Bro Park denne onsdagen. Innleveringsprisen på dette forslaget var kr 936 og utbetalingen ble pene 3 985 kr.



Fantastisk DD-gevinst på Gøteborg søndag 19. august

Nettavisens galoppeksperter dro til med DD-banker på 12-oddseren og 5-valget, 8 Vallance Road på Gøteborg søndag. Denne vant og kombinert med 4. valget 14 Stenid i DD-1, ble det fenomenale 124,57 i DD-odds. Nettavisen minste DD-forslag (innl.pris kr 200) betalt tilbake storfine 6 229 kr, mens det største DD-forslaget (innl.pris kr 400) ga voldsomme 12 457 kr i utbetaling.

V5-klaff på Jägersro onsdag 15. august

Det ble en svært favorittpreget V4-omgang på Jägersro onsdag, men i V5-spillet ble det mer vrient. Nettavisens største V5-forslag (innl.pris kr 1 960) satt imidlertid klokkerent og betalte tilbake pene 9 701 kr.

Herlig V5-systemklaff på Klampenborg søndag 12. august

Det ble mange overraskelser i V5-spillet på Klampenborg søndag, men Nettavisens V5-system (fire andeler a kr 750), det satt klokkerent og betalte tilbake meget flotte 40 932 kr.



Flott V5-fulltreffer på Klampenborg - kr 1 920 ble til kr 29 581

Våre eksperter jobber på, og på Klampenborg 11. august ble det fullklaff for vårt største V5-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 1 920). Denne betalte ut solide 29 581 kr.



V4-systemfullklaff på Øvrevoll 9. august!

Det var igjen VRIENT å være spiller på Øvrevoll, og ingen greide altså å løse V65-rebusen. I V4-spillet ble det dog flotte kroner, og våre V4-systemer (fire andeler a kr 750) satt som støpt. Utbetalingen for disse ble fine 11 285 kr.



Herlig V65-systemtreff på Øvrevoll 2. august!

Fire av våre systemer satt som de skulle på Øvrevoll denne torsdagen. Det største systemet (fire andeler a kr 2 000) betalte ut 21 126 kr, det nest største systemet (fire andeler a kr 1 500 - levert to ganger) betalte ut 21 126 kr, mens systemet med fire andeler a kr 1 000 betalte ut 20 784 kr.



I V4-spillet satt ALT, og vårt minste V4-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 192) betalte ut 2 948 kr. Her hadde våre eksperter bankerspilt Appelina (2-valg) mot dagens tyngste favoritt, Icecapada.



Tips og vurderinger til V5/V4-løpene på Øvrevoll lørdag



Vorspiel før Derbydagen

For første gang avholder Øvrevoll løp på dagen før Derbydagen. Man vil lage en Derby-weekend, så vil tiden vise om det er vellykket. Sportslig sett er det stort sett løp for den lavere klassen, og alle løpene går på sand. Rett etter løpene er det åringsauksjon, og der kan det være muligheter for å gjøre et scoop.

Banker på de minste V5/V4-forslagene i V5-3/V4-1

Vi går tynt i V5-3/V4-1. 6 Asaks Ambition var knallgod forrige torsdag, men var uheldig da salen skled rett før mål. Det mistet hun seieren på, men ble god toer. Hun er enda bedre på sand, og nå sitter Lopez på ryggen. På de to minste V5-forslagene (V5-3) og de to minste V4-forslagene (V4-1) bankerspiller vi 6 Asaks Ambition.

Verst i mot tror vi 3 Miltonia er. Vant forrige onsdag på Jägersro, og hun er blitt mye tøffere enn i fjor. Vi tar med Miltonia på de to største V5-forslagene og de to største V4-forslagene.

Tre hester gjør opp i V5-1

Vi låser V5-1 på tre hester med 7 Nordlys som ganske klar favoritt og på det minste V5-forslaget bankerspiller vi ham. Vår trio er ikke veldig god, men alle de øvrige har vært enda svakere. 3 Prince Field er den beste hesten, men 74 kilo er en høy vekt. Dog har han hjelp av Lea Olsen, datter av stortrener Bent Olsen. Hun er helt klart en av de aller beste amatørrytterne i Skandinavia. 6 Eddie Riff er vår tredjehest i V5-1.

De øvrige løpene er spillemessige nøtter, og utbetalingen kan fort bli meget fin i både V5 og V4.