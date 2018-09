Herman Tvedt taper ikke V5-avslutningen

Ambitious Voyager og Herman Tvedt blir store favoritter i V5-avslutningen. Foto: Morten Skifjeld/ Hesteguiden.com

Uken har altså kommet, kanskje den beste uken av alle for oss som elsker travsporten her hjemme i Norge. Klasseløpshelgen går av stabelen på Bjerke den kommende helgen. Som vi gleder oss! Før den tid er det masse vi skal gjennom og det er bare å ta fatt på en ny uke. Mandagen begynner med en deilig internasjonal V4-omgang fra Halmstad. Her må spill være levert innen 12:20. Bjerke overtar med en finfin V5-lunsj 13:40. Til kvelds er det Leangen som står i fokus. 18:55 er frist for V65-spill her. Mens 19:30 har vi fullt fokus på Mantorp og V64-kjøringen til vårt naboland.

Heretter skal denne artikkelen kun handle om lunsjkjøringen på Bjerke. Sjekk ut følgende info:

V5-5: 5 Ambitious Voyager. Denne har en stor vinnersjanse. Etter å ha sjekket opp motstanden, samt svenskegjesten 11 Space Star, er jeg ikke i tvil om at Herman Tvedt kjører min banker for dagen. Denne hesten er egentlig i bunn og grunn knallgod. Men det har vært en del stang ut rett og slett. Nå har Pine Chip-sønnen fått to løp i kroppen etter en pause på tre måneder. Første gang ut vant hesten et lunsjløp foran Bulldozer. Det var ingen krefter spart hos hesten da, men dette løpet gjorde godt. Undertegnede hadde derfor stor tro på hesten nå sist på Bjerke - da det var første gang med yankeevogn i tillegg. I varming så hesten enorm ut, og samme tilfellet i løpet. Problemet var bare at hesten ikke forsvarte førstesporet, og satt derfor bom fast over mållinjen. Det var et enormt inntrykk på hesten. I dag, uten galopp og tull, blir det tidlig tet. Derfra taper ikke hesten dette løpet, tror jeg. All in i begge spillformer!

V5-1: 3 Bonarda J.T. Jeg har brukt en god stund på startsiden i den første avdelingen, og slikt jeg ser det så henter 3 Bonarda J.T en lengde på 1 Bear Man. Men jeg tror og på at sistnevnte vil ha ryggløp på 3 uansett. Derfor ser jeg for meg at 3 sitter i tet og 1 sitter i rygg leder. Da skal Bonarda J.T ha en finfin vinnersjanse i dette løpet. Jeg må si hesten skuffet meg litt første gang ut for Kim Pedersen sist. Etter hva jeg hadde sett av hesten i Bergen trodde jeg virkelig hardt på den. Det skal dog sies at hesten spuret godkljent til fjerdeplassen i et fint V76-løp, men uansett, det sprutet ikke av hesten. Jeg forventer hesten mye forbedret til dagens løp, det tror jeg og trener Pedersen gjør. Taper hesten dagens løp fra tet må det regnes som en skuffelse. For meg var dette nære et bankerspill, men jeg fant en annen. En klar utgang i innledningen dette.

V5-2: 7 Xante. Det er ingen tvil om at dette skal være det klare førstevalget i dette løpet. Xante har lenge vist solid kapasitet på sin hjemmebane Forus, men nå er det altså dags for et lite eventyr her i øst. Spør du meg burde dette ha blitt gjort før, for hesten er nemlig mer enn god nok til å hevde seg i tøffe løp. Åsbjørn Tengsareid er nemlig ny trener på hesten, og dette er veldig spennende. Denne hesten har egentlig vært i form veldig lenge. Og jeg tror derfor han kommer til å gjøre et toppløp i dag. Femte sist viser hesten kapasitet og styrke utover det vanlige, til tross for at det bare var et vanlig V65-løp på Forus. Det ble tredjespor første 700-metrene, og en runde fra mål kjørte hesten seg til tet. Derfra ble seieren enkel. Jeg er ekstremt spent på hvordan Tengsareid har satt i gang Xante, og mener det skal være et solid førstevalg i løpet.

Heller ikke glem 4 Escape Boko. Denne har stor kapasitet, og komme tilbake etter en lengre pause. Det rapporteres om at hesten har trent bra. Regnes som et andrevalg!

V5-3: I dette løpet finnes det flere hester som sliter med moralen. 2 Lille Ild er en riktig favoritt i løpet. Trolig blir det tet underveis, og jeg må si at hesten virkelig var forbedret nå sist. Det er ingen skam å tape for Helten, det er nemlig en ordentlig god traver. Lille Ild har nå fått to løp i kroppen etter en lengre pause, og er hoppa enda litt forbedret fra løpet sist er det fine vinnersjanser. 8 kringlers Balder er rask, og kan faktisk hente en lengde på min favoritt, men da tror jeg Lille Ild får overta igjen. Kringlers Balder er ingen god tetløper. 2 Lille Ild er en god favoritt i dette løpet.

10 Silviana skal vi passe litt opp for i dette løpet. Hoppa kommer tilbake i løpsbanen etter et drøyt års pause, og dette er en traver som innehar høy fart og styrke. Passes!

V5-4: 7 Fast Track. Både 8 Roberto Brazz og 10 Larry Joe får mye spill på seg i denne avdelingen, men jeg vil varsle for Fast Track. Dette er en hest som kommer fra Belgia. Ikke veldig enkelt å se løp fra det landet, men jeg har funnet løpsvideoer fra da hesten var fire år, og konkurrerte i Nederland. Det virker som en veldig fin traver, og når Malmin og Anderssen handler inn denne, er det neppe snakk om en middelmådig sort. Jeg tror dette kan være en hest som klatrer i grunnlagene. Spennende traver i dette løpet. Og i et ganske så formsvakt felt skal denne regnes veldig tidlig.